Tancos. Joana Marques Vidal arrasa Judiciária Militar e questiona a sua existência

Joana Marques Vidal não poupou críticas à atitude da Polícia Judiciária Militar (PJM) no inquérito ao furto de Tancos, principalmente a relacionada com o reaparecimento do material militar. Numa análise, que admitiu carecer ainda de um "estudo aprofundado", questionou mesmo a necessidade da existência desta polícia.

Ouvida esta terça-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito, a ex-procuradora recordou a sua surpresa quando soube, por um comunicado desta PJM, dia 18 de outubro, que tinham sido recuperadas as armas, roubadas dos paióis cerca de quatro meses antes, na sequência de investigações em curso. "A partir do momento em que a competência da investigação era do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), coadjuvado pela PJ, a PJM não tinha competência para fazer qualquer diligência de investigação sem comunicar ao MP e à PJ. Esse comunicado denota alguma leitura não adequada da PJM em relação à lei e das suas obrigações face ao ocorrido".

A magistrada recordou que na manhã que saiu esse comunicado tentou "várias vezes" contactar o então diretor da PJM, coronel Luís Vieira (um dos arguidos no processo que investiga a alegada "encenação" do aparecimento do material), sem nunca ter tido resposta. O mesmo aconteceu com o diretor do DCIAP, Amadeu Guerra, revelou. Frustrada com o silêncio do coronel, ligou ao ministro da Defesa a "protestar" contra este comportamento. "O sr. ministro ouviu e disse que estava muito contente com o reaparecimento do material. Eu também disse que estava, mas que gostaria também de saber quem tinham sido os autores do furto. O sr. Ministro disse que ia falar com o diretor da PJM, mas o facto é que ele nunca me ligou, nem nesse dia, nem nunca. Nem ao diretor do DCIAP", afiançou.

Questionada pelo BE sobre o que justificaria este comportamento, a magistrada, ressalvando que era uma "opinião pessoal", reforçou as críticas: "Haverá dificuldades em distinguir entre os deveres dentro da hierarquia militar e os deveres no âmbito da investigação criminal. Eventualmente também alguma deficiência de formação dos militares nas suas funções como órgão de polícia criminal".

Joana Marques Vidal sugeriu mesmo que fosse feito um "estudo aprofundado" sobre "até que ponto se justifica a PJM como órgão de polícia criminal autónomo para investigar" os designados crimes "estritamente militares". Do seu ponto de vista, "uma vez que esses crimes são apreciados em tribunais comuns, não vejo qualquer utilidade em serem investigados por um órgão autónomo". Por outro lado, frisou, "atendendo à natureza da criminalidade atual, mais complexa, transfronteriça, não faz sentido investigar estes crimes separadamente. Era bom repensarmos esta matéria".

