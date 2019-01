Deputados vão conhecer o sítio de onde roubaram material de guerra

Marcelo congratula-se com divulgação de "passos significativos" no caso de Tancos

Militar do exército chamado a prestar declarações sobre roubo de Tancos

Os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Tancos vão esta terça-feira conhecer o espaço do qual foi roubado material de guerra - os Paióis Nacionais de Tancos, no concelho de Vila Nova de Barquinha - a pedido das bancadas do PSD e CDS.

"Não podemos começar uma comissão de inquérito sobre o desaparecimento de armas de um determinado espaço físico sem ter uma perceção de como é esse espaço físico", explicou ao DN o deputado social-democrata Carlos Peixoto.

Pela comissão, já a partir desta quarta-feira, vão passar militares do Regimento de Infantaria n.º 15, aquartelado em Tomar, que tinha a responsabilidade de segurança dos paióis, da Escola de Tropas Paraquedistas e Regimento de Paraquedistas e da Escola Prática de Engenharia e Regimento de Engenharia n.º 1, ambas situadas no Polígono de Tancos. "Eles irão falar de sítios que nos convém ter um conhecimento presencial" do espaço, justificou Carlos Peixoto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O PSD requereu esta visita, como se lê no pedido entregue ao presidente da comissão, Filipe Neto Brandão, deputado do PS, para "ter contacto presencial com o local onde terá ocorrido o furto do material de guerra".

A este pedido, que o CDS repetiu, a bancada centrista acrescentou uma visita "às instalações dos Paióis do Campo Militar de Santa Margarida", a pouco mais de 10 quilómetros de Tancos, "para onde foi transferido parte do material existente" no Polígono.

Carlos Peixoto entende que esta visita a Santa Margarida, já no concelho de Constância, pode ser uma forma de verificar "se a mudança para outro lugar é positiva, se traz mais segurança aquilo que não tinha segurança".

A Comissão Parlamentar de Inquérito já teve algumas reuniões mas é com esta visita que aceleram os trabalhos dos deputados. Depois das visitas de terça-feira, a comissão reúne-se nos dias seguintes para ouvir os primeiros militares - na quarta, é a vez do coronel de Infantaria Manuel Joaquim Vieira Esperança, na quinta-feira, será o também coronel de Infantaria Francisco José Ferreira Duarte, responsáveis do regimento aquartelado em Tomar.

Até ao fim do mês de janeiro, as audições só preveem militares. Depois, notou ao DN o presidente da comissão, o socialista Neto Brandão, logo se verá como evoluirão os trabalhos do inquérito. "É prematuro antecipar o tempo de trabalho da comissão", disse.