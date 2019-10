Relatório sobre Operação Stop ao Fisco entregue ao Governo há um mês continua na gaveta

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça, terá recebido o relatório interno da Autoridade Tributária sobre a Operação Stop do Fisco, levada a cabo na região do Grande Porto e que envolveu a cobrança de dívidas e as penhoras de carros no início de setembro, mas ainda não divulgou as suas conclusões, revela o jornal Público esta quarta-feira.

O jornal revela ainda que o secretário de Estado tem o documento no seu gabinete desde o início do mês de setembro, mas terá decidido não divulgar as suas conclusões por estar a decorrer um período de campanha eleitoral. Contudo, o argumento utilizado foi o de que o relatório ainda está a ser analisado.

Recorde-se que a Autoridade Tributária esteve em maio, juntamente com a GNR, a intercetar condutores em Valongo, Trofa e Santo Tirso, no âmbito de uma ação que visava a cobrança de dívidas às Finanças, e que foi desenvolvida pela Direção de Finanças do Porto, até ser travada pelo secretário de Estado.