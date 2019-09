Quantas pessoas viram Costa e Rio? E em que canal?

António Costa e Rui Rio no debate que passou na SIC; RTP e TVI e foi visto por mais de 2,5 milhões de pessoas

Ao todo, 2 668 900 espectadores estiveram pendentes do debate que opôs António Costa e Rui Rio esta segunda-feira na televisão nacional, de acordo com as audiências da Mediamonitor.

Foi o mais visto dos debate entre líderes partidários, transmitido em direto do Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, por SIC, TVI e RTP1.

Mas nem todos os canais fizeram os mesmos números. A SIC destaca-se com quase mais 300 mil espectadores do que o canal público e quase mais 200 mil do que a TVI. O ranking ficou assim:

SIC - 1 066 500 espectadores;

TVI - 828 700 espectadores;

RTP! - 773 700 espectadores.

Os números individualmente considerados mostram que o debate entre António Costa e Rui Rio foi o segundo mais visto.

No dia 2 de setembro, também na SIC, o confronto entre António Costa e Jerónimo Sousa chegou a 1 097 600 espectadores. Foi o primeiro de todos os frente-a-frente das Legislativas 2019.

O terceiro mais visto dos debates, entre António Costa e André Silva, a 11 de setembro, teve uma audiência de 1 065 100 espectadores.

O atual primeiro-ministro é, assim, o candidato que mais mobilizou os espectadores de televisão (embora seja de notar que apenas os frente a frente com o líder socialista e o presidente do PSD sejam transmitidos em canal aberto).