Parlamento aprova voto de pesar pelas vítimas do helicóptero do INEM

A Assembleia da República manifestou esta sexta-feira o seu pesar pela morte dos quatro tripulantes do helicóptero do INEM, no passado sábado, dia 15, num voto aprovado por unanimidade, perante vários f​​​​​​amiliares das vítimas e representantes do INEM e dos bombeiros de Baltar presentes nas galerias do hemiciclo.

No texto lido pela secretária da mesa Idália Serrão, apresentado pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, é lamentada "a morte dos quatro ocupantes do helicóptero": o médico espanhol Luís Vega, a enfermeira Daniela Silva, que também era bombeira em Baltar, e os pilotos João Lima e Luís Rosindo.

"Este é um momento de profunda consternação, tristeza e pesar para as famílias, amigos e colegas das vítimas, para o INEM e para os portugueses em geral", refere o voto.

"A Assembleia da República, reunida em Sessão Plenária, lamenta a trágica ocorrência e transmite as suas mais sentidas condolências aos familiares, amigos e colegas das vítimas, expressando o seu mais profundo pesar pelo sucedido", remata o texto.