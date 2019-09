Miguel Albuquerque: "Iremos fazer um governo de coligação"

Miguel Albuquerque, líder do PSD/Madeira

Eleições históricas na Madeira. PSD perde maioria. PS mais do que triplica. Coligação de direita à vista

PSD vence sem maioria absoluta. Porta aberta para coligação de direita. BE desaparece

"O PPD/PSD da Madeira venceu estas eleições de forma inequívoca", afirmou este domingo à noite Miguel Albuquerque, no discurso de vitória das eleições regionais da Madeira.

O atual presidente do Governo Regional madeirense sublinhou ainda que "a extrema esquerda e o PS mais uma vez foram derrotados na Madeira", e prometeu constituir "um governo no quadro de estabilidade que os resultados possibilitam".

"Será um governo de coligação", acrescentou Albuquerque, a realizar com o CDS. As negociações com o líder centrista, Rui Barreto, irão acontecer de seguida. "Vamos falar, mas a manifestação de vontade foi já revelada, quer por mim quer por ele", disse o líder social-democrata.

"Ao fim de 43 anos, o PSD continuará a governar a Madeira. A esquerda foi de forma clamorosa derrotada hoje", disse ainda Miguel Albuquerque.

"O PSD manteve a votação de 2015 [obtiveram menos 121 votos]. O que houve foi uma concentração de votos no PS para derrotar o PSD, só que não conseguiram", afirmou Miguel Albuquerque.