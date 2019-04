Miguel Albuquerque antecipa regresso à Madeira

O Presidente da República , Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado na visita ao local do acidente na Madeira pelo vice-presidente Pedro Calado (à sua direita)

Moradores em estado de choque com a tragédia

Marcelo revela que maioria dos feridos alemães voltam no sábado ao seu país

Apanhado em férias com a família no Dubai quando ocorreu o acidente em que morreram 29 pessoas na ilha da Madeira, o presidente do Governo Regional conseguiu antecipar o regresso ao Funchal para domingo, disse esta sexta-feira fonte oficial ao DN.

Miguel Albuquerque "não conseguiu viagem [de regresso] em tempo útil" por estar acompanhado pela família (mulher e seis filhos) e porque os voos do Dubai nesta época de Páscoa têm estado esgotados, adiantou um adjunto do seu gabinete.

O acidente com um autocarro de turistas alemães no Caniço ocorreu quarta-feira, dia em que Miguel Albuquerque já tinha partido para uma semana de férias no Dubai e sem levar passaporte diplomático precisamente porque "era uma viagem em família" e sem direito a quaisquer regalias, precisou a mesma fonte.

Sem viagens de regresso disponíveis antes de domingo, Miguel Albuquerque - num ano de eleições regionais - acabou por acompanhar os acontecimentos à distância.

Coube ao vice-presidente, Pedro Calado, representar o executivo madeirense durante estes dias.