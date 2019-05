João Ferreira lembra que as urnas estão abertas até às 19 horas

João Ferreira, cabeça-de-lista da CDU às eleições europeias deste domingo também já votou. À semelhança dos outros políticos que já depositaram o seu voto na urna, fez um apelo à participação dos eleitores.

Dizendo que se está a atravessar "momentos muito importantes", frisou ser fundamental ir votar. "Está um dia muito bonito, que convida a sair de casa. Infelizmente há muita gente que está a trabalhar, mas as urnas estão abertas até às 19 horas", sublinhou.

Catarina Martins: "Deixar as decisões a uma pequena minoria é um erro"

Catarina Martins chegou às 10 em ponto à Escola Secundária Almeida Garrett, em Vila Nova de Gaia, e não teve que esperar para exercer o seu direito de voto. Por isso, fez um forte apelo aos eleitores para que vão votar este domingo "e exerçam o poder de fazer ouvir a sua voz".

"Nos próximos tempos vão ser tomadas decisões muito importantes da nossa vida coletiva. Deixar essas decisões a uma pequena minoria é um erro", apelou a a líder do Bloco de Esquerda.

E mais: "O apelo que faço é o apelo que faz toda a gente que leva a democracia a sério: que os portugueses venham votar."

Marisa Matias: "É importante que as pessoas queiram decidir"

Marisa Matias votou em Coimbra pouco depois das 09.30. A cabeça-de-lista do Bloco de Esquerda - a única mulher em 17 listas - falou da importância dos portugueses irem votar e de "tomarem o futuro nas suas mãos".

Sobre as mudanças introduzidas no sistema eleitoral - que acabou com o cartão de eleitor e permite votar apenas com o cartão do cidadão - Marisa disse que as mesas de voto estão bem organizadas e que "facilmente as pessoas encontram o seu lugar". Logo, estas alterações, que em alguns casos poderão ditar a mudança do habitual local de voto, não devem ser um convite à abstenção.

Marisa Matias votou em Coimbra e à noite estará em Lisboa a acompnhar a noite eleitoral. © PAULO CUNHA/LUSA

"É importante é que as pessoas queiram decidir", disse Marisa Matias, que passará o dia em casa e depois virá para Lisboa, para acompanhar a noite eleitoral na sede do Bloco de Esquerda.

Montalegre. Mesa de voto fechada com cadeados contra o lítio

A mesa de voto da Junta de Freguesia de Morgade, em Montalegre, estava a manhã deste domingo fechada, com os portões encerrados a cadeado.

De acordo com o presidente da Junta local, José Nogueira, "tudo indica" que o protesto estará relacionado com o descontentamento da população contra uma mina de lítio a céu aberto anunciada para esta localidade, numa altura em que já foi assinado o contrato de exploração entre o Estado português e a empresa Lusorecursos.

A Associação Montalegre Com Vida, que está a ser criada para lutar contra a exploração de lítio na freguesia de Morgade, como forma de protesto, fez nos últimos dias um apelo à abstenção nas eleições europeias.

Cristas foi a primeira líder a votar

Assunção Cristas foi, pouco depois das 9 da manhã, a primeira líder partidária a exercer o seu direito de voto, em Lisboa. A presidente do CDS apelou aos portugueses para que exerçam o dever cívico e não fiquem em casa. "Não está a chover, está um bonito dia de sol para as pessoas virem votar", disse a líder do CDS.

"Há muitos assuntos que são decididos em Bruxelas e têm impacto nas nossas vidas quotidianas", disse Cristas, sublinhando que Portugal também tem uma voz na Europa.

Assunção Cristas pediu aos portugueses que vão votar. © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

As assembleias de voto para eleger os deputados ao Parlamento Europeu abriram este domingo s 08:00, em Portugal continental e na Madeira, e funcionam sem interrupção até às 19:00. Nos Açores, a votação também se realiza entre as 08:00 e as 19:00 locais (09:00 e 20:00 de Lisboa, devido à diferença horária de 60 minutos).

Em Portugal, estão recenseados cerca de 10,7 milhões de eleitores para a votação deste domingo, mais de um milhão do que na anterior eleição para o Parlamento Europeu, em maio de 2014.

400 milhões votam na União Europeia

Cerca de 400 milhões de eleitores dos 28 países da União Europeia elegem os 751 lugares do Parlamento Europeu, Portugal elege 21 deputados.

Em Portugal concorrem 17 forças políticas, mais uma do que em 2014.

O Presidente da República também ontem fez um apelo à participação dos portugueses nas eleições europeias, numa altura em que se teme que a abstenção possa ultrapassar os 70 por cento - há cinco anos foi de 66,1%.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que ficar em casa é um erro e que os eleitores não devem ceder à tentação de não ir votar e se guardarem só paras as legislativas de outubro.

"Na Europa se tomam decisões que marcam o nosso presente e o nosso futuro - nas finanças, na economia, no emprego, na formação, nas escolas, no ambiente, nas estradas, no digital, na inovação", disse Marcelo

Venezuela: Poucos portugueses a votar por causa das distâncias

Os consulados-gerais de Portugal, em Caracas e Valência, na Venezuela, registaram, durante o dia de sábado pouca afluência às urnas para as eleições europeias, situação atribuída a falta de informação e às grandes distâncias a percorrer.

Elementos da secção regional do Conselho da Comunidades Portuguesas disseram à agência Lusa tratar-se de uma situação originada pela falta de informação, por desmotivação dos eleitores e, em particular, pelas grandes distâncias que alguns eleitores teriam de fazer para votar.

"As eleições estão a decorrer principalmente nos consulados-gerais e em alguns consulados honorários, no entanto há pessoas que, apesar de viverem noutros Estados, [segundo os] cadernos eleitorais, têm de votar em Caracas", disse a conselheira Maria de Lourdes Almeida.

Esta conselheira prevê que a abstenção seja maior do que nas eleições anteriores, porque, "num país onde falta a gasolina, as estradas estão em más condições, onde não há peças para [reparar] os veículos, ninguém viajará centenas de quilómetros para votar".