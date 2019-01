Marcelo elogia Costa pelo seu "relevo europeu" e "sensatez das políticas"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou hoje o "relevo do primeiro-ministro", António Costa, no xadrez europeu e a estabilidade política do Governo como fatores que permitiram o reforço significativo do "peso de Portugal" na Europa.

Na cerimónia de cumprimentos de Ano Novo dos chefes de missão, embaixadores e cônsules-gerais de Portugal acreditados junto de vários Estados e organizações internacionais, que decorreu hoje no Antigo Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa avisou ainda que "qualquer que seja o veredito eleitoral" das legislativas deste ano, "a política externa portuguesa é e continuará a ser, no essencial, a mesma".

"No plano europeu, o peso de Portugal reforçou-se significativamente pela sensatez das políticas e dos resultados financeiros, pela liderança do Eurogrupo, pelo relevo do primeiro-ministro no xadrez europeu, xadrez esse complexificado nos últimos meses e até pela estabilidade política, fazendo do chefe do Governo português um dos seis ou sete mais antigos da União Europeia no curto lapso de três anos", elogiou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o chefe de Estado, "não é fruto do acaso a intensíssima e coordenada atividade externa do Presidente da República, do primeiro-ministro e do ministro dos Negócios Estrangeiros, envolvendo em 2018 encontros com todas as principais potências globais e seus líderes".