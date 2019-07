Manuel Alegre em jantar do Bloco de Esquerda

O histórico socialista Manuel Alegre participa esta quarta-feira à noite num jantar do Bloco de Esquerda com profissionais de saúde, quando se assinala um ano da morte de João Semedo, que foi líder bloquista.

A iniciativa é intitulada "Um ano sem João Semedo, profissionais da saúde celebram a vitória da persistência" e leva o selo das "Legislativas 2019". A convocatória regista a coincidência da data da morte de Semedo, "poucos dias depois do anúncio do acordo à esquerda para uma nova Lei de Bases da Saúde, cuja proposta inicial partiu de João Semedo e António Arnaut", fundador do PS, chamado de "pai do Serviço Nacional de Saúde" e que também morreu no ano passado, em 21 de maio.

Manuel Alegre será um dos cinco oradores do jantar na Casa do Alentejo. Antes do socialista intervêm Constantino Sakellarides, hoje professor jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública, Cipriano Justo, médico e fundador da Renovação Comunista, e Teresa Gago, que foi vereadora em Cascais pelo PS até 2017 e é dirigente associativa do Movimento Não Apaguem a Memória.

A última intervenção cabe a Catarina Martins, a coordenadora do Bloco, que nas últimas semanas manteve uma tensa troca de palavras com dirigentes socialistas, António Costa incluído, por causa da discussão da Lei de Bases.

Só na sexta-feira houve fumo branco na geringonça para um acordo na proposta de lei que será votada no Parlamento na sexta-feira, dia 19. Agora, os bloquistas recordam o processo, recuperando a proposta que António Arnaut e João Semedo fizeram em janeiro de 2018 de "Salvar o SNS - uma nova Lei de Bases da Saúde para defender a Democracia", que era o título do livro então lançado. À época, Manuel Alegre esteve na apresentação deste livro.