Jerónimo e Costa: PCP "não perdeu" com geringonça

Numa conversa morna, no primeiro debate das legislativas, esta segunda-feira,centrada na fase inicial sobre a relação entre PS e PCP, no âmbito da geringonça, o secretário-geral socialista, António Costa, recusou que tenha dito que seja mais fácil trabalhar com o PCP do que o Bloco de Esquerda. E o líder comunista, Jerónimo de Sousa, afastou a ideia de que o PCP perdeu com o apoio parlamentar ao PS. "Não, não perdeu."

António Costa sublinhou: "Apesar das divergências insanáveis", houve "condições para trabalharmos" e "tudo o que assinámos foi cumprido". E afastou a sugestão de que valorizava os comunistas em detrimento dos bloquistas para os menorizar. "Não queria diminuir a exigência que o PCP sempre pôs nesta relação", afirmou.

Jerónimo de Sousa que já tinha desconfiado publicamente destes elogios - por trazerem "água no bico" - disse que uma "questão de respeito não pode ser confundida com questões políticas muito importantes". E sublinhou que "manteria a mesma franqueza e seriedade" com o PS e António Costa, que manteve nestes quatro anos. E "confiança", acrescentou, depois da insistência da moderadora do debate na SIC, Clara de Sousa.

"Preferimos valorizar aquilo que se conseguiu num quadro muito exigente", de recuperação de "direitos que muitos consideravam perdidos", apontou o líder comunista. Recordando um dito da sua avó, "a melhor prova do pudim é comê-lo", Jerónimo explicou-se: "Quando se fala de comer do pudim estamos a falar do que foi alcançado." E isso é que lhe interessa, mais do que fazer grandes considerações sobre a relação entre os partidos à esquerda.

O comunista defendeu que o PCP "não perdeu" com a geringonça. "Os resultados falam por si." Para logo depois pedir "o reforço da CDU", a coligação eleitoral que junta PCP e PEV. Esse reforço "tem a ver com aquilo que foi alcançado" e que não pode significar qualquer recuo: "Ou avançamos ou andamos para trás."

Sobre repetir a atual solução parlamentar, Jerónimo foi taxativo: "A conjuntura será diferente, não será igual, é incontornável."

António Costa concordou com o seu interlocutor, recusando que tenha dito que a atual solução não seja para manter: "Nunca disse que nunca era para manter." Mas serão os eleitores a decidir: "Em função dos resultados, veremos o que se fará." Para deixar uma certeza: "Orgulhamo-nos de chegar ao final de quatro anos e termos cumprido tudo o que assumimos com os portugueses, com os nossos parceiros e com a União Europeia."

Este primeiro debate a caminho das eleições legislativas de 6 de outubro é também uma das poucas ocasiões em que se verá Jerónimo de Sousa. Como as televisões decidiram que só os debates com António Costa e/ou Rui Rio seriam em canal em aberto - com todos os restantes nos canais informativos no cabo (RTP 3 + SIC Notícias + TVI 24) - o PCP recusou-se a marcar presença nesses frente-a-frente. Jerónimo marcará só presença nos debates a seis.

Para os comunistas, isto "não garante princípios básicos de imparcialidade", dada a "diferenciação de oportunidades atribuída a cada força política", algo "facilmente mensurável pela abissal diferença de audiências que se propiciam a uns e se negam a outros", tudo se conjugando num "tratamento desigual assumido na sua conceção garantindo uma organização de debates baseada em partidos de primeira (PS e PSD) e de segunda categoria".

Nos próximos dias será possível ver outros debates:

3 setembro - Catarina Martins - Assunção Cristas (RTP 3);

5 setembro - Rui Rio - Assunção Cristas (SIC);

6 setembro - António Costa - Catarina Martins (RTP 1);

7 setembro - Catarina Martins - André Silva (SIC Notícias).

