Debate entre Rui Rio e António Costa é esta noite. Acompanhe aqui ao minuto

Rui Rio e António Costa chegam esta noite ao primeiro de dois frente-a-frente entre ambos com o noticiário a ser marcado por uma sondagem JN/TSF, feita pela Pitagórica, a revelar um trambolhão dos socialistas, de 4,4 pontos percentuais num mês, recolhendo agora 39,2%. No mesmo espaço de tempo o PSD recuperou 2,9 pontos percentuais, mas, agora com 23,3% dos votos, continua muito longe dos socialistas.

As questões fiscais e orçamentais - as "contas certas", como lhes chama António Costa - deverão marcar o debate entre os líderes do PSD e do PS. O PSD propõe significativas reduções na carga fiscal (IRS e IRC), com consequências nas receitas do Estado. O PS não quer mexer no IRC e quando ao IRS propõe alterações não significativas nos escalões intermédios do IRS.

Rio prepara-se para desvalorizar os números do crescimento económico português nesta legislatura - relativizando-o face a números europeus -, explorando também os cortes no investimento em serviços públicos.

(Siga aqui os principais momentos do frente-a-frente entre os líderes dos dois maiores partidos a partir das 20:30.)