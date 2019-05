Eleições europeias. Jornalistas apelam ao voto

Cerca de 400 milhões de eleitores elegem 751 eurodeputados, com o Reino Unido ainda incluído.

Portugueses no Top 10 dos mais interessados nas eleições europeias

Vinte e oito jornalistas portugueses - tantos como os Estados-membros da União Europeia, ainda com o Reino Unido incluído - fazem um apelo ao voto nas eleições para o Parlamento Europeu (PE) do próximo domingo, 26 de maio. Cerca de 400 milhões de eleitores escolhem os 751 deputados que os vão representar no PE.

O apelo ao voto é feito através de um vídeo e integra o projeto "Uma imprensa livre, uma Europa democrática, promovido pelo Sindicato dos Jornalistas que desenvolveu um conjunto de iniciativas para fomentar o debate sobre o sufrágio europeu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Acreditamos que o jornalismo se deve envolver quando estão questões cívicas em causa", explicou à Lusa a presidente do sindicato, Sofia Branco.

O vídeo, agora associado à campanha #destavezeuvoto #ThistimeImvoting, conta com a participação de jornalistas experientes em assuntos europeus, que, escolhendo uma palavra sobre a Europa, refletem sobre a importância destas eleições.