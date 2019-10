Debate no Parlamento sobre Tancos só depois das eleições

A Comissão Permanente da Assembleia da República vai reunir para discutir o caso Tancos, mas só na quarta-feira da próxima semana, já depois das legislativas. A decisão foi tomada hoje pela conferência de líderes, que esteve reunida para apreciar o requerimento do PSD que solicitava a marcação de uma reunião para analisar os últimos desenvolvimentos do caso do roubo e achamento de armas em Tancos. A proposta de marcar o debate para a próxima semana foi apresentada pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e aprovada por PS, BE, PCP e PEV.

Terminada a conferência de líderes, Fernando Negrão, líder parlamentar do PSD, lamentou a decisão, afirmando que o Parlamento vai ficar "cego, surdo e mudo" aos desenvolvimentos do caso de Tancos durante a campanha eleitoral, quando tinha a obrigação de debater um tema que é de enorme gravidade.

Também o CDS, pela voz do líder parlamentar Nuno Magalhães, criticou o agendamento do debate para a próxima semana, afirmando que, com esta decisão, a Assembleia da República vem dizer aos portugueses que "a verdade pode esperar uns dias". "No momento da verdade as esquerdas unem-se para dar a mão ao PS", apontou ainda.

No requerimento, dirigido ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, na última segunda-feira, o PSD pedia uma reunião "com caráter de urgência" da conferência de líderes para se marcar um debate sobre Tancos em Comissão Permanente, invocando uma "suspeita da conivência do primeiro-ministro".

Para os sociais-democratas, a acusação do Ministério Público no processo de Tancos, conhecida na semana passada, "afeta diretamente um ex-membro do atual Governo, pondo a nu a existência de condutas extremamente graves no exercício dessas funções políticas que colidem com o compromisso assumido perante todos os portugueses de exercer com lealdade as funções que lhe foram confiadas".

"É pouco crível que o ex-ministro da Defesa Nacional [Azeredo Lopes] não se tenha articulado, sobre este processo, com o responsável máximo do Governo, quando é público que o fez com um deputado do PS, o que levanta a suspeita da conivência do primeiro-ministro", refere ainda o PSD, acrescentando que "não só foram sonegadas informações [à Assembleia da República] no âmbito da sua competência de fiscalização do Governo no que se refere ao processo de Tancos, como este órgão de soberania terá sido inebriado pelo Governo com informações, no âmbito deste processo, que não correspondem minimamente à realidade".