Costa: "Seria melhor 6 meses do meu Centeno, do que 4 anos do seu"

O derradeiro frente-a-frente entre António Costa e Rui Rio, que se iniciou há momentos, começa pelas eleições regionais da Madeira, que deram a vitória ao PSD, mas sem maioria absoluta. Numas eleições fortemente bipolarizadas, o PS ficou em segundo, mas com uma votação que mais do que triplica os resultados das últimas regionais.

Por sorteio, começa Rui Rio, que é questionado sobre se os resultados de ontem foram uma "meia vitória ou uma meia derrota". Líder do PSD responde que "é uma vitória", embora "mais pequena do que foram as outras", sempre por maioria absoluta. "O PSD ganhou todas as eleições durante 43 anos, é um feito difícil de igualar", acrescenta o líder do PSD, sublinhando a dificuldade de suceder a líder "fortíssimo" como Alberto João Jardim. E Rio contribuiu para este resultado? "Dei alguma ajuda", responde, voltando a falar numa "vitória um pouco inferior às outras".

A mesma pergunta para António Costa."Não tendo ganho, perdemos as eleições. Foi algo frustrante, ficarmos a cinco mil votos [do PSD]",diz o líder socialista, que fala num "resultado histórico do PS na Madeira".

E é possível haver uma geringonça na Madeira? "Não me vou imiscuir na formação do Governo", diz Costa.

Debate passa para o familygate. Começa António Costa:

"Nunca demiti ninguém por ser arguido"

"Respeito quando alguém, que é arguido, entende que tem melhores condições de defesa saindo [do Governo]"



Rui Rio sobre o mesmo tema:

"O PS, historicamente, olha para o Estado como uma espécie de dono disto tudo. Temos alguns casos de nomeação de militantes e simpatizantes do PS, em alguns casos, até de familiares"

"Aquilo que distingue o que aconteceu agora no governo foi a nomeação dos próprios familiares"

"Nenhum partido é virgem nisso"

Outra vez António Costa, sobre o mesmo tema:

"Num conjunto de 62 gabinetes com mais de 500 pessoas houve três casos de familiares, nenhum caso foi nomeado por serem familiares"

"Nunca dei lições de ética a ninguém. Mas também não recebo, muito menos do Dr. Rui Rio"

"Há uma coisa que no PS não existe: proclamações de banho de ética que depois são à medida do freguês. Quando Rui Rio chegou à liderança disse que ia fazer um banho de ética, mas viemos a descobrir que o compromisso de honra é à medida do freguês"

"[Rui Rio] nomeou para a administração do Rivoli uma familiar do seu vice-presidente da Câmara. Nomeou porque era competente para a função ou porque era irmã? Presumo que nomeou porque era competente"

Novamente Rio:

"A presunção de inocência tem de ser respeitada"

"O PSD tem telhados de vidro? Claro que tem. Alguém pensa que em 12 ou 24 meses se consegue limpar um partido político, com todos os tiques que os partidos têm?"

"Eu nunca disse que ia dar lições de ética, disse que ia praticar ética, e isso é salvaguardar o princípio da inocência"

"É arguido, logo, sai? Não, isso seria pôr o Ministério Público a mandar nas listas de deputados"

Tema acaba numa picardia entre os dois candidatos, com Costa a dizer que "as pedras que atirou aos telhados do PS afinal caíram noutros telhados de vidro" e Rio a responder que no PS já cai chuva porque os telhados partiram.

O que é um salário decente?



Responde António Costa:

"Os salários médios são muito baixos"

"A par do salário é necessário melhorar o rendimento das famílias"

Rui Rio:

"Se há uma grande diferença entre os salários mais altos e os mais baixos, as empresas devem ser penalizadas por isso"

"O modelo de crescimento da nossa economia, a puxar pelo consumo, não pode dar bom resultado"



Privatização da TAP

Costa: "A empresa que está a fazer um investimento de grande alcance, tem custos de investimento muito significativos"

Rui Rio: "Já sabia que ia falar na TAP . Eu também tenho o meu Mário Centeno"

António Costa: "Mas eu não troco o meu pelo seu. E os portugueses também não"

Passes sociais

Foi António Costa quem perguntou a Rui Rio se tenciona manter o novo modelo de passes sociais. Rio responde:

"A medida é boa, vamos mantê-la"

"Foi uma boa medida, mas foi feita em cima do joelho porque havia eleições europeias"

António Costa

"Não íamos adiar esta medida cinco anos quando é urgente para o país"

Reestruturação da dívida

António Costa:

"Nunca fui defensor da reestruturação da dívida e se olharmos para o que tem acontecido à divida portuguesa, percebemos bem os custos que essa ideia teria"

Rui Rio:

"A primeira razão para a redução dos juros tem um nome e chama-se política do BCE"

"O governo pode dizer que não estragou tudo, mas quem fez foi o Banco Central Europeu"

"Agora temos aí uma nova série chamada o Bloco de Esquerda é perigoso"

O combate de Centenos

António Costa: "Os portugueses preferem o meu Centeno, que esse é de contas certas"

"Seria melhor seis meses do meu Centeno, do que quatro anos do seu Centeno"

Rui Rio

"O seu Centeno está farto do Ministério das Finanças, fica até ser presidente do Eurogrupo, mas depois vai-se embora"

É possível um governo do Bloco Central?

Rui Rio

"Uma crise externa idêntica à que aconteceu em 2011 é um cenário em que poderia eventualmente acontecer"

"Coisa diferente é poder haver acordos entre o PS e o PSD e outros partidos"

Em atualização

António Costa e Rui Rio voltam esta segunda-feira a confrontar posições, naquele que é o segundo e último frente-a-frente entre os líderes dos dois maiores partidos, desta vez nas rádios, com transmissão em simultâneo na TSF, Antena 1 e Renascença.

O debate, que terá a duração de uma hora, decorre no primeiro dia da campanha oficial às legislativas de 6 de outubro e quando são já conhecidos os resultados do escrutínio eleitoral na Madeira, que ditaram a perda da maioria absoluta do PSD. Os sociais-democratas recolheram 39,42% dos votos, conseguindo 21 mandatos no Parlamento Regional. Já o PS teve 35,76% dos votos e 19 mandatos. Numas eleições muito polarizadas, todos os outros partidos registaram perdas acentuadas. O CDS passa de sete eleitos para três (mas que se tornam decisivos face à perda da maioria absoluta do PSD), o Juntos pelo Povo (JPP) cai de cinco para três deputados, a CDU elege um único deputado, Edgar Silva, e perde o segundo. E o Bloco de Esquerda perde os dois eleitos e fica sem representação parlamentar. As eleições na Madeira deverão ser um dos temas que vão estar hoje em cima da mesa.

No primeiro frente-a-frente, transmitido pelas três televisões, as "contas certas" de António Costa foram o tema central de um debate em que Rui Rio foi veemente nas críticas, com António Costa num tom menos assertivo.

Desde aí, António Costa e Rui Rio já voltaram a encontrar-se, na última terça-feira, mas para um debate que reuniu os líderes dos seis partidos com assento parlamentar.

O DN vai acompanhar, a partir das 10:05 desta segunda-feira, o último confronto eleitoral a dois na corrida às legislativas de 6 de outubro.