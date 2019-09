Costa já tem o parecer da PGR sobre os negócios dos familiares do Governo

Já está no gabinete do primeiro-ministro o parecer da Procuradoria Geral da República sobre os negócios do Estado com familiares de membros do Governo.

A informação é avançada esta quinta-feira pelo jornal Público. Em causa está a solicitação que António Costa fez ao Conselho Consultivo da PGR, a 30 de julho, na sequência das notícias sobre vários negócios celebrados por organismos do Estado com pessoas ligadas ao Executivo.

"O parecer foi transmitido à entidade consulente, o Gabinete do primeiro-ministro. A entidade competente para decidir sobre a divulgação é a que solicitou o parecer, sendo que a Procuradoria-Geral da República nada tem a opor a essa divulgação", disse a PGR ao Público.

O parecer terá sido formulado na reunião que o Conselho Consultivo teve na semana passada.

A notícia surge um dia depois da demissão do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, constituído arguido no caso das golas antifumo.

Segundo comunicado emitido pelo gabinete do primeiro-ministro anunciado o pedido do parecer, "não pode deixar de suscitar dúvidas como alguém possa ser responsabilizado, ética ou legalmente, por atos de entidades sobre as quais não detém qualquer poder de controlo e que entre si contratam nos termos das regras de contratação pública, sem que neles tenha tido a menor intervenção".

Além do mais, "tendo em conta o âmbito de aplicação pessoal desta norma, que abrange a totalidade dos titulares de órgãos de soberania, titulares de cargos políticos e altos cargos públicos - Presidente da República, deputados, membros do Governo, membros dos governos regionais, Provedor de Justiça, presidentes de câmara e vereadores a tempo inteiro, deputados ao Parlamento Europeu e membros a tempo inteiro de entidades públicas independentes - facilmente se compreende a complexidade institucional e social da interpretação literal que vem sendo difundida".