Costa atira crise do PSD contra Negrão. "Estão tão nervosos. Porque será?"

No primeiro debate quinzenal deste ano, na Assembleia da República, o primeiro-ministro, António Costa, escolheu falar do Programa Nacional de Investimentos 2030, para abrir o debate. Mas as atenções estarão concentradas no PSD, que vive mergulhado numa crise de liderança. Horas depois do debate, o antigo líder parlamentar social-democrata Luís Montenegro vai desafiar o presidente do partido, Rui Rio.

