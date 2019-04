Cavaco e Rio juntos pela primeira vez

Rui Rio com Cavaco Silva em 2013: o primeiro ainda era presidente da câmara do Porto e o segundo era Presidente da República

"A reforma das Finanças Públicas", de Joaquim Miranda Sarmento. Será o lançamento deste livro, amanhã, num hotel em Lisboa, pelas 12h30, que fará juntar Cavaco Silva e Rui Rio.

Este será o primeiro encontro público entre os dois desde que Rio ascendeu à liderança do PSD. A iniciativa foi divulgada por uma nota da direção nacional do partido com a agenda de Rui Rio para os próximos dias.

O autor da obra é professor de Economia no ISEG, em Lisboa. Consegue juntar os dois porque, sendo agora um dos conselheiros económicos do presidente do PSD no seu CEN (Conselho Estratégico Nacional) foi também, entre 2012 e 2016, conselheiro económico de Cavaco Silva na Presidência da República. Assina com regularidade colunas de opinião no jornal online Eco.

Joaquim Miranda Sarmento também já trabalhou para a UTAO, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental que assessora os deputados na Assembleia da República em matéria de contas públicas (e que há muito se destaca por produzir relatórios que os governos não gostam muito).

Ao serviço de Rio, Joaquim Miranda Sarmento tem defendido ideias polémicas, como a de uma parcial substituição da frota do Estado pela utilização da Uber e outras plataformas digitais de serviços de taxi.

Na sexta-feira, Rui Rio estará presente no Grande Hotel do Luso (Coimbra) a participar na apresentação da lista de candidatos do PSD ao Parlamento Europeu. Na iniciativa estará também o mandatário do PSD para as Europeias, o comissário Carlos Moeda.

Durante a liderança do PSD por Cavaco Silva (1985-1995), Rui Rio foi deputado na AR. O atual líder do PSD só chegaria à direção nacional do partido em 1996, pela mão de Marcelo Rebelo de Sousa.