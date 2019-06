Calendário escolar 2019/2020. Mais um dia de férias no Natal

Ensino secundário com turmas mais pequenas no próximo ano letivo

Já é conhecido o calendário para o próximo ano letivo. Depois das férias escolares as aulas dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e do ensino básico e secundário vão recomeçar entre 10 e 13 de setembro e prolongam-se até 17 de dezembro, altura em que começam as férias de Natal.

A interrupção natalícia prolonga-se até 6 de janeiro, mas esta extensão representa apenas mais um dia útil de férias face ao presente ano letivo - o dia 3 de janeiro (a data em que habitualmente começa o segundo período) é uma sexta-feira, em que ainda não haverá aulas, pelo que os alunos terão ainda o fim de semana e só regressam às escolas no dia 6.

Ou seja, têm mais um dia útil de férias face ao ano letivo que ainda decorre (que decorreu de 17 de dezembro a 2 de janeiro de 2019).

© Diário da República

De acordo com o calendário publicado esta terça-feira em Diário da República, o segundo período estender-se-á de 6 de janeiro a 27 de março, começando então as férias da Páscoa, que se prolongam até 13 de abril.

O terceiro período começa a 14 de abril e vai até 4 de junho para o 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade. As aulas do 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos terminam a 9 de junho. Já o pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico terão o último dia de aulas a 19 de junho de 2020.

As provas de aferição do ensino básico vão decorrer entre 5 e 18 de junho, com a educação artística e educação física a decorrer ainda em maio.

© Diário da República

Já as provas de finais de ciclo decorrerão entre 15 de junho e 22 de julho.

© Diário da República

O documento hoje publicado inclui também o calendário de exames finais nacionais do ensino secundário, que na primeira fase terão início a 15 de junho, prolongando-se até 7 de julho.

© Diário da República