Autarca da Figueira da Foz é o novo secretário de Estado do Ambiente

Do subsídio de alojamento à nomeação do primo. As polémicas do secretário de Estado do ambiente

João Ataíde das Neves é o novo secretário de Estado do Ambiente, em substituição de Carlos Martins, que deixou o Governo, por ter nomeado um primo para o seu gabinete.

De acordo com o site da Presidência, "nos termos do Artigo 133.º, alínea h) da Constituição, e sob proposta do primeiro-ministro, o Presidente da República exonerou Carlos Manuel Martins das funções de secretário de Estado do Ambiente e nomeou para aquelas funções João Albino Rainho Ataíde das Neves, atual presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz".

Segundo a mesma fonte, a posse de João Ataíde terá lugar na próxima quinta-feira, 11 de abril, pelas 18.00, no Palácio de Belém.

Juiz desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra em licença sem vencimento, João Ataíde nasceu a 3 de maio de 1958 na Figueira da Foz, de acordo com o seu currículo, disponível no site da Câmara Municipal.

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, foi eleito para a sua autarquia natal em 2009 - está portanto no terceiro e último mandato como presidente da câmara.

O seu extenso currículo não tem uma marca de água em questões de ambiente, a área que vai agora tutelar. Quando assumiu o seu mandato de autarca em outubro de 2009, assumiu igualmente funções como membro suplente da Comissão Diretiva da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

De acordo com o site municipal, era atualmente presidente da mesa da Assembleia Geral da Incubadora de Empresas da Figueira da Foz, da Associação de Arbitragem de Conflitos de Consumo, da Administração do Porto da Figueira da Foz e da Estruturas e Investimentos do Mondego SA. Por inerência da função exercida na autarquia, é também presidente do Conselho de Administração da Figueira Parques EM.