António Costa diz que Centeno no FMI é "uma hipótese"

António Costa, admitiu em entrevista à rádio Observador, a possibilidade de o ministro das Finanças, Mário Centeno, liderar o FMI. "É uma hipótese" a ser considerada "mas não é objetivo", defendeu, acrescentando que "neste momento é prematuro estar a fazer juízos de probabilidade". Centeno, que atualmente preside ao Eurogrupo, é um dos quatro nomes apontados para substituir Lagarde como diretor-geral do FMI.

Já em relação à hipótese de Mário Centeno ocupar uma pasta na futura equipa da Comissão Europeia na área da gestão do euro, António Costa referiu que já teve uma conversa com a nova presidente, a germânica Ursula Von der Leyen, tendo então ficado acordado que "cada país apresentaria sempre dois nomes, um de cada género. "Da nossa parte, foi dito [a Ursula Von der Leyen] quais as nossas preferências em matéria de responsabilidades na Comissão Europeia e que os nomes que apresentaríamos seria em função dos pelouros", esclareceu, adiantando que, para Portugal, "era importante ter alguém a assumir uma função na área dos fundos europeus ou do orçamento".

O líder governativo adiantou ainda algumas medidas que farão parte do programa eleitoral do PS, que será apresentado este sábado, como um aumento progressivo das deduções em sede de IRS em função do número de filhos. "A redução será maior quanto maior o número de filhos e não em função do rendimento das famílias", afirmou o primeiro-ministro, recordando que este fim de semana apresenta o programa eleitoral para as legislativas de outubro. Quanto a isso prometeu: "Vamos ter familygate em conta na formação das listas."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A intenção do Governo, segundo Costa, será reduzir nos impostos sobre o trabalho e aumentar a sua progressividade."Vamos ter medidas que vão ter impactos concretos" na vida das pessoas, defendeu o secretário-geral do PS, que proporá ainda o pagamento de cheque-creche às famílias, pago juntamente com o abono de família.

Na mesma entrevista, António Costa críticou ainda os press release "dramáticos" do Tribunal de Contas e disse que não tenciona proibir as Parcerias Público Privadas (PPP) na nova Lei de Bases da Saúde: "Não tenho particular entusiasmo pela ideia das PPP", admite o governante, "mas há que reconhecer: o que interessa é garantir a boa gestão da Saúde."

Questionado se está já afastada a possibilidade de o ex-ministro e atual eurodeputado socialista Pedro Marques ser comissário europeu, António Costa rejeitou, contrapondo que se trata de "um excelente nome". "Para algumas das funções, é mesmo a melhor pessoa para as poder desempenhar", respondeu, numa alusão à pasta da gestão dos fundos europeus.