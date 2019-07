Entre 2014 e 2018 abandonaram as Forças Armadas 15 111 militares que estavam em regime de contrato ou de voluntariado. De acordo com números oficiais facultados ao DN pelo gabinete do ministro da Defesa Nacional, no ano passado foram 3101 os que saíram antes do tempo previsto, mesmo assim menos do que em 2017 e 2016 [ver quadro]. Numa década, as Forças Armadas perderam 25% dos efetivos.

O Exército é o que está numa situação mais alarmante. Do total de 3101 dos três ramos, 2600 (84%)) dos que rescindiram ou não renovaram os contratos pertenciam ao Exército. Idêntica percentagem foi registada nos anos anteriores.