Pedro Marques e Elisa Ferreira propostos para comissários europeus

António Costa propôs os nomes de Pedro Marques ou Elisa Ferreira para a equipa da próxima Comissão Europeia. O jornal Público avança, esta quinta-feira, que o eurodeputado e a vice-governadora do Banco de Portugal estiveram ontem reunidos em Bruxelas com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Costa acedeu, assim, à solicitação da futura líder do executivo comunitário, que pediu aos Estados-membros que apresentassem o nome de um homem e de uma mulher para o cargo de comissário europeu, com o objetivo de alcançar uma equipa totalmente paritária. Ursula von der Leyen admitiu mesmo vetar as propostas de alguns Estados-membros, se isso se revelar necessário para cumprir o objetivo da paridade.

A líder europeia iniciou esta semana uma ronda de contactos informais com vista à constituição da futura Comissão Europeia. Portugal é um dos nove países que ainda não apresentou, oficialmente, uma candidatura. Entre os 18 Estados-membros que já o fizeram, há 12 homens e seis mulheres.