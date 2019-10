Insólito. Comandante levou militares e um canhão para torneio de golfe

O comandante operacional da Madeira e da Zona Militar da Madeira (Exército), major-general Carlos Perestrelo, está a ser alvo de um inquérito urgente sobre o uso de uma peça de artilharia e de militares fardados num campo de golfe na zona oriental da ilha da Madeira.

O caso ocorreu há meses mas veio a público esta quarta-feira, através da publicação de um vídeo onde se vê o oficial general à civil (equipado para jogar golfe) junto de alguns civis a quem militares fardados explicam o funcionamento do canhão onde foi colocada uma munição de salva - que um desses civis depois dispara.

Em causa estão, entre outras possíveis questões, o eventual uso de material de guerra e de dinheiros públicos para fins particulares, assim como saber-se em que termos decorreu o transporte da peça de artilharia de uma unidade militar para o campo de golfe na zona oriental da ilha da Madeira e como foi decidido deslocar um equipamento de combate sem conhecimento do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

"A prática do uso de peças de artilharia e de militares uniformizados em cerimonial para realizar salvas em torneios de golfe, não era do conhecimento do EMGFA", de quem depende o Comando Operacional da Madeira, pelo que o caso está a ser analisado "com caráter de urgência" - e depois "serão tomadas as medidas consideradas adequadas", confirmou esta quinta-feira fonte oficial ao DN.

Contudo, o processo de averiguações está a ser conduzido por um tenente-general do Exército porque o caso ocorreu no âmbito do ramo - o torneio de golfe foi organizado pela Zona Militar da Madeira.

Fonte oficial do Exército disse ao DN não haver comentários a fazer enquanto estiver a decorrer o processo de averiguações sobre o caso, noticiado quarta-feira pelo jornal Diário de Notícias da Madeira. No vídeo é possível ver-se, após o disparo do canhão, civis e carros de golfe a circularem por trás do militar que toca o clarim - estando ele e os restantes militares em sentido.

Esse processo de averiguações irá determinar o contexto em que o caso aconteceu, nomeadamente se no quadro de algum protocolo entre o Exército e os responsáveis do campo de golfe, assim como (diretiva, ordem de operações) foi determinado movimentar a peça de artilharia para o exterior do quartel e militares fardados do Regimento de Guarnição da Madeira (Infantaria e Artilharia).