Governo. PS e BE iniciam negociações

Uma delegação liderada pela própria Catarina Martins reúne-se esta quarta-feira, pelas 18.00, na sede do Bloco de Esquerda com outra do PS. Os socialistas e bloquistas dão assim o pontapé de saída para negociarem um novo entendimento que permita viabilizar o governo minoritário de António Costa. Resta saber se haverá uma geringonça renovada ou se serão feitos acordos caso a caso no Parlamento.

Ainda em campanha eleitoral, a líder do Bloco de Esquerda abriu a porta ao novo entendimento com o PS. Catarina Martins deixou a porta aberta a duas possibilidades: ou um acordo formal com o PS, como aconteceu em 2015, o que implicou a assinatura de um caderno de encargos; ou a possibilidade de o BE ir aprovando caso a caso as propostas do executivo.

A delegação do BE, além de Catarina Martins, será composta por Pedro Filipe Soares, que tem liderado a bancada parlamentar bloquista, e os deputados Mariana Mortágua e Jorge Costa.

Em atualização