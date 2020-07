Governo antecipa "negociação importantíssima" no CE

Governo diz que não há mais comentários sobre declarações de Costa no encontro com Viktor Orban, na Hungria

Na conferência de imprensa no final da reunião de hoje do Conselho de Ministros, a ministra foi questionada sobre a posição portuguesa quanto às condições do Estado de direito na Europa e sua relação com o Conselho Europeu que arranca sexta-feira em Bruxelas.

Na terça-feira, após uma reunião com o seu homólogo húngaro, Viktor Orbán, em Budapeste, António Costa apontou que a questão do Estado de direito, embora "central" para Portugal, não deve ser relacionada com as negociações sobre o plano de recuperação.

"O primeiro-ministro teve oportunidade de esclarecer as declarações que tinha feito na Hungria e de esclarecer as notícias que sobre elas tinham existido e, portanto, não farei sobre isso qualquer comentário adicional", começou por dizer a ministra.

Mariana Vieira da Silva assinalou que o Governo tem trabalhado "no sentido de responder às necessidades que as portuguesas e os portugueses têm, de proteger as famílias na sua perda de rendimento e de reforçar os serviços públicos que precisam de ser reforçados".

"Aprovámos um orçamento suplementar na Assembleia da República e estamos numa negociação importantíssima, que se inicia amanhã [sexta-feira], relativamente aos fundos europeus que vão estar disponíveis para a recuperação económica e social do país. E a cada momento, como fizemos até aqui, assim faremos no futuro, avaliaremos as condições que precisamos de garantir, orçamentais e outras, para responder aos desafios que temos pela frente e que, sempre o dissemos, são muito significativos", vincou.

A ministra de Estado e da Presidência notou que esta "crise que ninguém esperava", provocada pela pandemia de covid-19, está a ter "uma forma mais abrupta do que é habitual" e que o Governo está concentrado em assegurar que, "por um lado, os serviços públicos possam responder como têm respondido a esta pandemia e, por outro lado, que as famílias sejam protegidas nos seus rendimentos e na sua vida"

"É esse o caminho que faremos", insistiu.

Depois dessas declarações em Budapeste, o primeiro-ministro assina hoje um artigo no jornal Público, em que justificou a sua visita ao primeiro-ministro húngaro, bem como as suas declarações, afirmando que não seria "responsável, face à crise, prolongar o impasse na negociação dos fundos".

"A minha posição é simples. O procedimento para tratar de violações ao Estado de Direito, às Liberdades, à Democracia é o previsto no art.º 7.º [do Tratado da União Europeia]. Não é a discussão do Quadro Financeiro Plurianual ou do Plano de Recuperação", afirma António Costa num artigo de opinião no jornal Público dirigido a Rui Tavares, que criticou as declarações do primeiro-ministro, no mesmo jornal.

António Costa estará a partir de sexta-feira em Bruxelas, para participar num Conselho Europeu no qual os 27 vão tentar 'fechar' um compromisso sobre o Fundo de Recuperação europeu e o orçamento plurianual da União para 2021-2027.