Governo admite aumento extraordinário das pensões em 2021

OE 2021: PCP, BE e PAN apressam mudanças no subsídio de desemprego

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, afirmou esta sexta-feira que o Governo admite um aumento extraordinário das pensões a partir de agosto de 2021, uma medida que poderá vir a integrar o Orçamento do Estado para o próximo ano.

Duarte Cordeiro fez esta manhã um "ponto da situação das negociações" para a viabilização do OE para o próximo ano, que decorrem entre o Governo, o Bloco de Esquerda, o PCP, o PEV e o PAN. Além das pensões, o secretário de Estado deixou expressa a disponibilidade do Executivo para "um aumento significativo" do salário mínimo nacional", em linha com os aumentos registados nos últimos anos. Atualmente o salário mínimo nacional está nos 635 euros.

Sobre o novo apoio social que está a ser negociado, e que será destinado a quem ficou fora dos apoios sociais definidos até agora para responder às consequências económicas da pandemia de covid-19, o governante apontou para um número de "mais de 100 mil beneficiários" e "centenas de milhões de euros" em termos de impacto financeiro. "Queria tornar absolutamente clara a disponibilidade do Governo para a criação deste apoio e para procurarmos entendimentos", sublinhou.

Mas "obviamente que todos estes avanços têm o pressuposto de haver um entendimento de viabilização do orçamento do Estado de 2021", advertiu Duarte Cordeiro.

De acordo com o secretário de Estado o Governo disponibilizou-se, no âmbito das negociações do OE, a avançar com uma "moratória que suspenda os prazos de caducidade da contratação coletiva por 18 meses" e a "alargar a negociação coletiva aos trabalhadores em regime de outsourcing".

Ainda no plano laboral, Duarte Cordeiro admite também avançar com uma limitação à renovação de contratos de trabalhadores temporários, apontando para um máximo de três renovações

Outra medida que está em cima da mesa de negociações passa por nova legislação para "regulamentar os direitos dos trabalhadores" em regime de teletrabalho.

