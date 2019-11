Gestão espanhola do caudal do Tejo "não é aceitável", diz Governo

Neste ano de 2019, o Brexit do Reino Unido parece ter sido o tema mais discutido na União Europeia antes, durante e depois das eleições para o Parlamento. O surpreendente processo, que obrigou a repensar nas consequências de afinal um Estado poder sair da União, foi também o primeiro grande estímulo para repensar a estrutura e o conceito estratégico, se algum, do Tratado de Lisboa, tendo sempre em primeiro plano os efeitos da crise económica e as consequentes políticas de austeridade.