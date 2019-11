Galamba garante que não haverá prospeção de minérios no Alto Douro Vinhateiro

A intervenção do presidente Wilson na redefinição da estrutura política do espaço europeu, abolindo as formas imperiais para adotar o princípio do Estado-nação, e a nova intervenção americana, depois da Segunda Guerra Mundial, orientada para a dissolução do império euromundista, não perturbou o lúcido Raymond Aron quando sublinhou, já em 1973, ocupando-se de Les Etats-Unis dans le Monde (1973), a natureza imperial dos EUA.