"Fiscais" das secretas falharam eleição no Parlamento

Os nomes propostos pelo PS e pelo PSD para o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, a quem cabe a vigilância da atividade das secretas, foram chumbados pelos deputados.

De acordo com os números avançados pela Assembleia da República, Luís Patrão e Joaquim Ponte - que foram a votos em lista, apresentada conjuntamente por socialistas e sociais-democratas - não recolheram a obrigatória maioria de dois terços dos deputados. Recolheram 137 votos favoráveis, 75 votos brancos e 16 votos nulos, um resultado insuficiente para conseguirem a eleição. Um desfecho a que não será alheio o perfil de Luís Patrão, antigo chefe de gabinete de José Sócrates.

Na eleição para dois lugares no Tribunal Constitucional foram agora eleitos José João Abrantes e Maria da Assunção Raimundo, depois de uma primeira votação falhada em fevereiro, com os deputados a chumbar então os nomes do ex-deputado socialista Vitalino Canas e do juiz António Clemente Lima.

Na eleição para o Conselho Económico e Social foi eleito Francisco Assis. O ex-líder parlamentar socialista substitui no cargo António Correia de Campos, que em fevereiro se apresentou como recandidato ao lugar, mas não alcançou a votação exigida por lei.

