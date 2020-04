Festa do 25 de Abril na residência oficial do primeiro-ministro celebrada online

No dia da revolução, em tempo de pandemia, o primeiro-ministro deixa os portugueses entrarem em São Bento, sem saírem de casa. Sob o lema "agora não podemos estar juntos", António Costa convidou os diretores artísticos dos Teatros Nacionais de São Carlos, São João e D. Maria II, e a diretora artística da Companhia Nacional de Bailado, para montarem um espetáculo inovador para plataformas online.

Assim, os quatro curadores encomendaram uma obra filmada à companhia portuguesa Hotel Europa, reconhecida pelo seu trabalho na área do teatro documental. Criada especificamente para as comemorações do 25 de abril em 2020, a obra "Agora Que Não Podemos Estar Juntos" evoca a memória e os testemunhos reais de resistentes e combatentes, mulheres e homens, que deram tudo de si na luta pela liberdade, contra a ditadura. A obra, em grande parte gravada nos jardins da residência oficial, será apresentada este sábado, às 15h30, nas diversas plataformas online do Governo (Facebook, Portal do Governo, Twitter, LiberdApp).

Serão também disponibilizados, nas mesmas plataformas online, vídeos com visitas virtuais guiadas às mostras de arte contemporânea e de design português que atualmente ocupam a Residência Oficial, Arte em São Bento e Design em São Bento, com as respetivas curadoras: Bárbara Coutinho, diretora do MUDE-Museu do Design e da Moda e curadora do Design em São Bento; e Isabel Carlos, curadora da Arte em São Bento, uma seleção de obras de artistas portugueses contemporâneos provenientes da Coleção Norlinda e José Lima. Com esta iniciativa, pretende-se manter a tradição de abrir a Residência Oficial aos cidadãos no 25 de abril.

A tradicional mensagem do primeiro-ministro, alusiva à data será transmitida pelas 15:30 nas mesmas plataformas.