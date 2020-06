Estado vai pagar entre 100 a 351 euros a trabalhadores que perderam rendimentos

O Governo aprovou esta tarde a criação de um "complemento de estabilização", com um valor que poderá ir dos 100 aos 351 euros, e que será pago no mês de julho aos trabalhadores que entraram em lay off e sofreram perdas de rendimentos em consequência da pandemia da covid-19. Este apoio abrange os salários até aos 1270 euros (dois salários mínimos nacionais).

A medida consta do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) que o Governo aprovou na tarde desta quinta-feira em Conselho de Ministros e foi anunciada há momentos por António Costa. Segundo explicou o primeiro-ministro este complemento será pago a todos os trabalhadores que estiveram em situação de lay off nos meses de abril ou maio, com o referido tecto de 1270 euros.

Costa avançou também que em setembro será paga uma mensalidade extraordinária aos beneficiários do abono de família. De acordo com o documento aprovado pelo Executivo o apoio será pago num "montante correspondente ao valor base do abono de família, para todas as crianças do 1.º, 2.º e 3.º escalões".

Prevista fica também a prorrogação automática, até dezembro, do subsídio social de desemprego. As prestações sociais mínimas também vão sofrer alterações - o abono de família passa a ser atribuído em função dos rendimentos recentes e não do ano anterior; e o rendimento social de inserção também é calculado em função da remuneração atual e não dos últimos três meses.

Moratórias bancárias vão até março de 2021

Outra das medidas aprovadas em Conselho de Ministros passa pela extensão por mais seis meses das atuais moratórias bancárias - o prazo atualmente previsto na lei termina em 30 de setembro de 2020, mas passa agora para 31 de março de 2021. O que significa que ficam suspensos os pagamentos dos créditos abrangidos até ao final do primeiro trimestre do próximo ano.

Lay off simplificado prorrogado até final de julho

O atual regime de lay off simplificado é prorrogado por mais um mês, mantendo-se até ao final de julho. Daí em diante, só as empresas que permanecerem encerradas por determinação do Governo continuarão a poder aceder ao regime de lay off simplificado tal como está agora em vigor.

Já as empresas que "tenham uma quebra de faturação entre 40% e 60% ou superior a 60% podem beneficiar, entre agosto e até ao final de 2020, de um mecanismo de apoio à retoma progressiva". Um novo mecanismo que implica"o pagamento pela empresa da totalidade das horas trabalhadas", a "progressiva convergência da retribuição do trabalhador para os 100% do seu salário" e uma "progressiva redução da isenção" da Taxa Social Única de que as empresas em lay off têm beneficiado. De acordo com o documento que saiu do Conselho de Ministros, a perda de receita da Segurança Social será compensada por verbas do Orçamento do Estado

As empresas que apresentem quebras, mas inferiores ao valor que dá acesso ao referido mecanismo de apoio, poderão beneficiar de um "incentivo financeiro extraordinário à normalização da atividade empresarial", podendo escolher uma de duas possibilidades - ou um salário mínimo nacional pago de uma vez ou dois salários mínimos distribuídos ao longo de seis meses.

Pagamento por conta reduzido em função da quebra

No que se refere aos apoios às empresas, o Programa de Estabilização Económica e Social define um "ajustamento das regras " dos pagamentos por conta devidos em 2020 - mas não se trata de uma eliminação, como defenderam vários partidos nas reuniões com o Governo. O documento que saiu hoje do Conselho de Ministros prevê, para este primeiro semestre, uma "isenção de pagamento a 100%" para empresas com quebras de faturação superiores a 40%, bem como para os setores do alojamento e restauração - neste caso independentemente da quebra de faturação que apresentem.

As empresas que tenham uma quebra de faturação entre os 20 e os 40% terão uma redução do pagamento por conta "até 50%". "Estar a pagar mais por conta de proveitos que certamente vão ser menores seria injusto para as empresas", defendeu António Costa na conferência de imprensa no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

Em atualização