É empresário e não sabe o que fazer? Já há uma plataforma que ajuda

Ao entrar no Infocovid19.pt, uma empresa que esteja em dificuldade neste período de emergência nacional, com grande parte das atividades suspensas, poderá definir o seu perfil e assim obter respostas para os apoios que poderá conseguir. A plataforma foi desenvolvida em colaboração entre o deputado social-democrata Hugo Carvalho, a eurodeputada do PSD Lídia Pereira, a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e as empresas de tecnologias KIlabs e Xgeeks para ajudar o setor empresarial a ultrapassar as dificuldades provocadas pela pandemia de covid-19.

Ao inscreverem o seu perfil na plataforma, com dados sobre o volume de negócios e número de trabalhadores, entre outros dados, as empresas têm acesso às medidas de apoio em que se enquadram, as que devem implementar e o que pode acontecer aos seus trabalhadores. Se não obtiverem todas as respostas que precisam podem ainda interagir com os criadores da plataforma para obter mais informações.

"Este é um contributo positivo para a resposta do tecido empresarial português à crise provocada pelo COVID-19, reconhecendo o papel fundamental do setor empresarial na recuperação do país. Estamos comprometidos em a manter toda a informação atualizada, em função das novas medidas que serão aprovadas a nível nacional e europeu", escrevem os criadores da Infocovi19.pt.