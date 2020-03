Covid-19. Primeiro deputado de quarentena

João Gonçalvez Pereira, deputado do CDS

O deputado centrista decidiu entrar em quarentena depois de saber que a ex-líder do CDS também o tinha feito, após ter estado com um amigo no fim de semana que fez o teste ao covid-19 e deu positivo.

João Gonçalves Pereira, que foi diretor de campanha de Cristas e é vereador na Câmara de Lisboa, nas legislativas, esteve também em contacto com a ex.-presidente centrista. O deputado assumiu o lugar de Assunção Cristas no Parlamento depois de ela ter renunciado ao mandato.

O deputado foi aconselhado pelo líder parlamentar do CDS, Telmo Correia, esta quinta-feira, a ficar em casa até que se saiba o resultado da análise que Assunção Cristas vier a fazer. É uma medida de precaução, tal como a que foi adotada pela ex-líder centrista, já que João Gonçalves Pereira não apresenta sintomas.