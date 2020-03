Coronavírus. Parlamento fecha portas? Conferência de líderes reuniu de emergência

A conferência de líderes parlamentares convocada esta manhã de emergência por Ferro Rodrigues já terminou, tendo ficado decidido que os trabalhos vão prosseguir.

Há um agendamento do PSD para o plenário de quarta-feira que se mantém. E o plenário tem de também de discutir as propostas de lei do Governo que dão corpo ao plano de emergência aprovado no Conselho de Ministros de quinta-feira.

"Vamos continuar até ao limite das possibilidades", disse a deputada do PS Maria da Luz Rosinha, secretária da mesa da AR.

A medida de manter o Parlamento em funcionamento será reavaliada quarta-feira numa nova reunião da conferência de líderes.

Hoje, durante o debate parlamentar de atualidade pedido pelo CDS-PP sobre a resposta do país ao novo coronavírus, o PAN defendeu que a Assembleia da República deveria transitar para o teletrabalho "em todas as situações possíveis". O CDS-PP também defende o mesmo.

"Ontem mesmo, nesta casa, o PAN já procurou sensibilizar o presidente da Assembleia da República para darmos um exemplo responsável ao país, transitando esta casa também para, em todas as situações possíveis, o teletrabalho e esperamos que outros partidos nos possam acompanhar nestas preocupações", afirmou a deputada Bebiana Cunha.

A Assembleia da República - que já adotou um plano de contingência - decidiu na quinta-feira suspender todas as visitas guiadas e admissão de grupos de visitantes para evitar o risco de transmissão do novo coronavírus, adiando ainda todos os eventos como conferências ou apresentações de livros.

Foram ainda revogadas "todas as autorizações concedidas a grupos de visitantes para almoços no refeitório da Assembleia da República" e suspensas as reuniões distritais e regionais do Parlamento dos Jovens.

Dois dias antes, na terça-feira, a conferência de líderes já se tinha reunido e decidido que a Assembleia da República iria apenas "avaliar" a realização das visitas externas em função da sua proveniência no território nacional, bem como as deslocações ao estrangeiro de deputados e funcionários parlamentares.

Questionada na altura porque não foi decidido o encerramento de todos as visitas externas (de estudo, guiadas ou às galerias), a porta-voz da conferência de líderes, a socialista Maria da Luz Rosinha, respondeu na terça-feira que, dada a visibilidade do parlamento, tal poderia "criar uma situação de alarme que a DGS não recomenda".

"O encerramento dos trabalhos da Assembleia da República neste momento não está em cima da mesa", assegurou também.

O número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu hoje para 112, mais 34 do que os contabilizados na quinta-feira, e os casos suspeitos duplicaram para 1308.

[Notícia atualizada às 14h10 com os resultados da conferência de líderes]