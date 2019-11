Chega!, Iniciativa Liberal e Livre sem tempos atribuídos para debate quinzenal de quarta-feira

No próximo debate quinzenal com o primeiro-ministro, marcado para quarta-feira, Chega!, Iniciativa Liberal e Livre não terão assim intervenções a menos que a 1.ª comissão decida algo em contrário.

Segundo a secretária da Mesa da Assembleia da República Maria da Luz Rosinha, do PS, o relatório do grupo de trabalho liderado pelo vice-presidente do parlamento José Manuel Pureza, do BE, previa o estrito cumprimento do atual Regimento que só contempla tempos de intervenção para grupos parlamentares, assim como a sua participação na conferência de líderes, órgão onde se decidem os agendamentos e outras questões de funcionamento da Assembleia da República.

PS, BE, PCP e PEV foram favoráveis a esta posição, enquanto PSD, CDS-PP e PAN defenderam que devia ser adotada a exceção que foi atribuída, na legislatura anterior, ao então deputado único do PAN, André Silva. O deputado do Chega, Andrá Ventura, pronunciou-se sobre o tempo de intervenção para grupos parlamentares à RTP: "Agora, aparentemente, querem-nos cortar a nós todos os direitos", defendeu. "Uma das funções essenciais de um deputado é o direito à palavra, e é esse direito que hoje foi aqui cortado".

O presidente da Assembléia da República, Ferro Rodrigues, "não partilha das conclusões do relatório", revelou Rosinha, e pediu "urgência" à comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias na análise do pedido de revisão do Regimento por parte da Iniciativa Liberal, de forma a possibilitar a alteração das regras que vigoram para os debates parlamentares.

Joaquim Cotrim Figueiredo, deputado do partido Iniciativa Liberal, quaixa-se de tentarem silenciar o seu partido, e acusa a esquerda de se achar "dona do sistema", de acordo com a mesma fonte.

A conferência de líderes, cuja próxima reunião ficou marcada para 21 de novembro, decidiu ainda realizar em 22 de novembro as eleições para o Conselho de Estado, outros órgãos e representações internacionais da Assembleia da República.