A vida do PSD nos próximos dois meses deverá parecer um decalque do que foi a campanha eleitoral para as legislativas de 6 de outubro, na proporção dos três candidatos à liderança. Para já, por que se Miguel Morgado já assumiu que não teve apoios para avançar, Jorge Moreira da Silva ainda não abriu o jogo se tenciona ir à luta pela liderança do partido.

Rui Rio, Luís Montenegro ou Miguel Pinto Luz, os candidatos assumidos à presidência social-democrata, qual deles conseguirá ser eleito nas diretas de janeiro? Quem tem mais apoios e os mais decisivos? "As coisas não são lineares, nestes dois meses a campanha que fizerem irá mesmo ser determinante para a escolha que o partido vai fazer. Não há favas contadas para nenhum deles", assegura ao DN um dirigente de uma distrital que não quer assumir ainda por quem torcerá.