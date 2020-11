André Ventura multado em mais de 400 euros por discriminar ciganos

Ventura. Apoio a um futuro governo só com medidas para "resolver o problema" com a comunidade cigana

O presidente do Chega, André Ventura, foi multado em 438,81 euros por discriminar ciganos, numa publicação em agosto colocada na rede social Facebook, sentenciou a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR).

Segundo a decisão da CICDR, a que a Lusa teve acesso, o deputado único do partido da extrema-direita parlamentar praticou uma contraordenação, punível com coima, por "discriminação por assédio em razão da origem étnica".

André Ventura ainda pode ser ouvido ou deixar correr o processo até ao Ministério Público, o qual deduzirá ou não uma acusação. No pior dos cenários, está em causa um crime de discriminação racial, cuja pena máxima é de cinco anos de prisão.

A publicação do também candidato presidencial, datada de 21 de agosto de 2020 e alvo de queixa pela Letras Nómadas (Associação de Investigação e Dinamização das Comunidades Ciganas) foi acompanhado de um gráfico sobre as "principais fontes de rendimento dos indivíduos por escalões etários".

"A verdade acaba sempre por prevalecer. Quase 90% da comunidade cigana vive de 'outras coisas' que não o seu próprio trabalho. Enquanto não percebermos que há aqui um problema estrutural de subsidiodependência e de não integração deliberada, ele continuará a crescer descontroladamente", escreveu na altura o líder do Chega.

Ventura tem atacado constantemente a comunidade cigana em Portugal e, segunda-feira, em entrevista à TVI, colocou mesmo como condição de viabilização de um Governo de direita o "resolver a questão dos ciganos".

"Há um problema, que é conhecido, com a comunidade cigana", disse o também candidato presidencial em entrevista ao Jornal das 8, na TVI, conduzida por Miguel Sousa Tavares: "Não há comunidade em Portugal tão subsidiodependente como a comunidade cigana, não há comunidade que tenha tantos problemas com a justiça". Questionado sobre como reagiria "se tivesse uma filha e ela se casasse com alguém da comunidade cigana", Ventura respondeu: "Não gostaria".