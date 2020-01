Contagem de votos no PSD. Rio vai à frente de Montenegro

Rio versus Montenegro. A guerra de votos, os SMS e as investidas no terreno do adversário

Os dois candidatos começam a somar as vitórias. Rui Rio saiu vencedor em Santa Maria da Feira (distrito de Aveiro), uma das grandes concelhias do partido e reforçou a votação no Porto. Somou ainda as distritais de Santarém, Faro, Guarda e Vila Real.

Luís Montenegro também conseguiu uma vitória expressiva em Barcelos (distrito de Braga). O antigo líder parlamentar também venceu nas distritais de Leiria, Viseu e de Braga e na Área Oeste de Lisboa, tal como no passado sábado. E conseguiu ganhar na maior distrital do país, a de Lisboa, que tinha dado a vitória a Miguel Pinto Luz, com uma vantagem de 1182 em relação a Rio.

Durante a tarde, os dois candidatos manifestaram-se confiantes na possibilidade de vitória, embora o recandidato à presidência do PSD e que teve a maior vantagem eleitoral na primeira volta, foi mais cauteloso. "Estou confiante, mas tenho sempre de pôr dois cenários, nunca se sabe", disse Rio aos jornalistas depois de votar na sede do PSD no Porto, acrescentando que "até poderia pôr três [cenários], mas um empate é estatisticamente difícil".

Na primeira volta, Rui Rio conseguiu 49,02% (15.546 votos) e ficou a 344 votos da maioria, e o antigo líder parlamentar 41,42% (13.137 votos). Rui Rio vai acompanhar a noite eleitoral num hotel no Porto e Luís Montenegro em Lisboa, também numa unidade hoteleira.

Também esta tarde Luís Montenegro afirmou: "Estou muito confiante e muito tranquilo. A campanha foi uma campanha longa, tive sempre o cuidado de fazer o maior número de sessões e de encontros com os militantes para poder esclarecer os meus propósitos, as minhas ideias, as minhas convicções e as orientações estratégicas que pretendo para o PSD. Fi-lo sempre com elevação, sem atacar ninguém".

Questionado ainda sobre a anulação do sufrágio no PSD/Madeira, Montenegro afirmou que este processo eleitoral "fica manchado pelo facto de haver militantes impedidos de exercerem o seu direito de voto", classificando a anulação como um "falhanço de articulação e coordenação política".

Na primeira volta, votaram 32.082 militantes, uma taxa de participação de 79%, a mais alta de sempre em percentagem em diretas, apesar de ser a mais baixa em números absolutos de todas as eleições do PSD em que houve disputa, devido às novas regras para o pagamento de quotas.

A polémica com o PSD-Madeira - todos os votos da primeira volta na Região Autónoma foram considerados nulos pelo CJN por discrepâncias com o caderno eleitoral oficial - vai manter-se, tendo a estrutura regional decidido que não vai abrir as sedes para a segunda volta, considerando que isso seria uma "humilhação" para os militantes sociais-democratas do arquipélago.

A 'chave' do resultado eleitoral deverá voltar a estar, como habitualmente, nas quatro maiores distritais do PSD: Porto, Lisboa, Braga e Aveiro registam, por esta ordem, o maior número de militantes em condições de votar, centralizando mais de 57% do total.

No passado sábado, Rui Rio ganhou em 13 distritos ou estruturas, incluindo duas das maiores: Porto, Aveiro, Bragança, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real, Santarém, Faro, Beja, Portalegre, Évora, Açores e Europa.

Já Luís Montenegro venceu em seis: além da poderosa distrital de Braga, venceu em Leiria, Viseu, Coimbra, Castelo Branco e Lisboa Área Oeste.

Pinto Luz saiu vencedor na Área Metropolitana de Lisboa (com Montenegro em segundo) e em Setúbal, reclamando também vitória na Madeira, mas os votos da Região Autónoma não foram contabilizados.

Já no círculo Fora da Europa, os quatro militantes que votaram repartiram-se igualmente por Rio e Montenegro, registando-se um empate.