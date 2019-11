4000 armas, 4000 coletes balísticos e 29 mil fatos... Governo divulga investimento nas forças de segurança

Na véspera da manifestação, que promete juntar cerca de 10 mil forças de segurança da PSP e GNR junto ao Parlamento, na quinta-feira, o Governo garantiu que "as Forças e Serviços de Segurança têm vindo a melhorar progressivamente as suas condições de trabalho, sendo os materiais e equipamentos sujeitos, frequentemente, a testes para aferir as suas características/condições, procedendo-se à sua gradual substituição ou abate/destruição nos casos que se justificam".

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna detalha o investimento feito. "A Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna tem permitido, desde 2017, programar e realizar um importante investimento", nomeadamnete na "reabilitação / construção de infraestruturas (postos, esquadras)", no valor de 23,1 milhões de euros.

Além disso, desde 2008 já foram disponibilizados "cerca de 57,2 milhões de euros para a aquisição de 2422 viaturas". Em 2018 e 2019, "a Lei de Programação permitiu a aquisição de 982 viaturas para as Forças e Serviços de Segurança, totalizando um investimento de cerca de 23,9 milhões".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Até 2019 foram investidos mais de 15 milhões de euros na aquisição de cerca de 4000 armas, 4000 coletes balísticos e 29 mil fatos e outros equipamentos de proteção (como luvas, capacetes, bastões, etc.), a par de cerca de 18 mil equipamentos de apoio à atividade operacional e para funções especializadas (como radares, equipamentos para investigação de acidentes rodoviários, de investigação criminal, inativação de explosivos, etc.)", pode ler-se na nota enviadas às redações. E para 2020, "estima-se a entrega de mais armamento e equipamentos de proteção individual e para funções especializadas, num investimento de cerca de 6,3 milhões".

No que toca à valorização dos polícias e dos militares e das suas carreiras, "entre 2015 e 2019, o Governo admitiu mais 2489 elementos para as Forças e Serviços de Segurança do que o Governo anterior", garante o atual executivo.

O governo lembra ainda que na PSP, "o descongelamento das carreiras permitiu a valorização salarial de 85% dos polícias", além de ter sido "também assegurada a progressão após o período probatório, abrangendo 3144 polícias". Já na GNR, "foi assegurada a subida do posicionamento remuneratório de 19 mil militares, sendo que 5 mil militares progrediram na carreira entre 2018 e 2019". Para 2020 está prevista a progressão de mais 6100 militares.

Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna 2018, no final do ano passado a Guarda Nacional Republicana contava com um total de 22.829 efetivos, dos quais 891 oficiais, 2451 sargentos, 19.200 guardas e 287 guardas florestais, estando cerca de 19.000 afetos a funções operacionais.

Já a PSP contava, em 2018, com 20.085 elementos, dos quais 807 oficiais, 2227 na carreira de chefes e 17.051 agentes, estando cerca de 18.000 afetos a funções operacionais.

Por fim, o documento lembra que o Ministro da Administração Interna apresentou às estruturas sindicais uma agenda de diálogo social e ação para a legislatura, que inclui áreas estratégicas para a valorização das Forças e Serviços de Segurança, como a definição de um Programa Plurianual de Admissões, a preparação da nova Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança do MAI, para a período pós-2021, a preparação de um diploma específico sobre Segurança e Saúde no Trabalho aplicável às Forças e Serviços de Segurança e a análise e revisão do estatuto remuneratório.