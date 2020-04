25 de Abril em tempos de pandemia: como e onde comemorar

Não há desfiles de rua mas a data vai celebrar-se à mesma. Veja aqui o mapa das comemorações organizadas um pouco por todo o país.

Lisboa

00:20 - Às zero horas, vinte minutos e 18 segundos do dia 25 de Abril de 1974, no programa "Limite", da Rádio Renascença, foi transmitida a "Grândola, Vila Morena", de Zeca Afonso, senha definitiva para o arranque das operações militares que conduziram ao fim do regime então liderado por Marcelo Caetano. À mesma hora, este 25 de Abril, 46 anos depois, a Plataforma Já Marchavas publica na sua página do Facebook a canção cantada e interpretada por vários portugueses que enviaram um vídeo para esta plataforma.

10:00 - Sessão comemorativa na Assembleia da República. Discursam o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República e representantes de todos os grupos parlamentares. O DN irá cobrir a sessão minuto a minuto. Também pode segui-la na ARTV.

- As direções dos três teatros nacionais e da Companhia Nacional de Bailado criaram uma programação artística online para celebrar a data, após um desafio lançado pelo primeiro-ministro, António Costa.

- O Museu do Aljube Resistência e Liberdade, em Lisboa, partilha na sua conta do Facebook, "Memórias" , videos e textos com memórias sobre o 25 de Abril que foram anteriormente enviados para o museu.

11:00-24:00 - Casa da Achada -- Centro Mário Dionísio, em Lisboa, celebra a data com um vasto programa transmitido online em noticias.centromariodionisio.org

16:00-24:00 - O Teatro Aberto, em Lisboa, celebra a data com o registo de um concerto com canções de Fernando Lopes Graça. Disponível no dia 25 e 26 de abril das 16:00 à 00:00 no site do teatro.

21:00-23:00 - A galeria Underdogs, em Lisboa, assinala a data com sessão de projeções vídeo no espaço público de obras de conceituados artistas nacionais e internacionais. A galeria convida todas as pessoas que tenham um projetor vídeo em casa a projetar para a sua comunidade obras artísticas digitais de artistas que trabalham com a plataforma: ±MaisMenos± (PT), Add Fuel (PT), AkaCorleone (PT), Shepard Fairey (EUA), Tamara Alves (PT) e Wasted Rita (PT). As projeções decorrem entre as 21:00 e as 23:00 (GMT+1), a partir de casa de cada pessoa que se juntar a esta iniciativa. As projeções por todo o mundo também podem ser acompanhadas em direto no instagram da galeria..

Alcanena

Comemorações da Câmara de Alcanena

10:00 - Içar da bandeira, seguindo-se a sessão solene com intervenções da presidente da Câmara, Fernanda Asseiceira, do presidente da Assembleia Municipal, Silvestre Pereira, e dos representantes dos grupos políticos com assento neste órgão.

Momento musical por João António Roque Gameiro, da Sociedade Musical Mindense no exterior dos Paços do Concelho.

10:15 - Sessão solene, transmitida em direto pela TV Minde.

Alcácer do Sal

A câmara de Alcácer do Sal festeja o Dia da Liberdade com a publicação de vários conteúdos virtuais

Programa:

09:00 - Hastear da bandeira;

15:00 - A autarquia adere à iniciativa da Associação 25 de Abril de cantar à janela "Grândola, Vila Morena" (momento que no Facebook da autarquia é acompanhado da publicação do vídeo deste tema), seguido do Hino Nacional.

Braga

Município de Braga comemora 25 de Abril com programa digital de espetáculos musicais. Com a colaboração da Orquestra Filarmónica de Braga, Grupo Canto D'Aqui e outros convidados surpresa, todos os bracarenses estão convidados a ouvirem e cantarem juntos as músicas mais simbólicas de José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Fausto, José Mário Branco, José Niza e outros.

Programa:

11:00 - O que faz falta / Cantar de Emigração

17:00 - Tu Gitana /O Barco vai de saída

18:00 - Quanto é doce /Venham mais cinco

19:00 - Para que quero eu olhos

Temas de José Afonso, José Niza, Fausto e Adriano Correia de Oliveira. Solistas do Grupo Canto D'Aqui e Uxía acompanhados pela Orquestra Filarmónica de Braga. Arranjos Musicais de Filipe Cunha. Vídeos do concerto no Theatro Circo.

20.00 - Sopros de Zeca

20:45 - Alípio de Freitas

21:30 - Traz outro amigo também

22:00 - Grândola Vila Morena

Interpretação: Orquestra Filarmónica de Braga, Grupo Canto D'Aqui, Solistas do Grupo Canto D'Aqui Coro de Pais do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian e Orfeão de Barcelos. Arranjos Musicais de Filipe Cunha

Castelo Branco

A Câmara de Castelo Branco comemora o 25 de Abril com iniciativas 'online' e no habitual hastear da bandeira apenas está presente o presidente do município, os líderes das bancadas partidárias da Assembleia Municipal e o presidente deste órgão. Pelos vários bairros da cidade vai circular uma viatura que irá reproduzir canções com relação com o 25 de Abril.

Évora

Termina programação "Rádio 25 de Abril - Sintonize a Liberdade". Uma iniciativa da Câmara de Évora, que comemora esta data através das ondas hertzianas das duas rádios do concelho, a Diana FM (disponível na frequência 94.1 FM) e a Rádio Telefonia do Alentejo (103.2 FM).

Entre os participantes da emissão deste dia estão o músico Nuno do Ó, que cantar temas de José Barata Moura, Bru Junça, Carlos Marques e a Susana Cecílio, Tozé e Cristina Viana, que conta histórias destinadas aos mais novos.

09:00-12:00 - Diana FM. As emissões podem ainda ser acompanhadas nas páginas na Internet das rádios (ver em cima) e na página de Facebook da câmara.

Funchal

10:00 - Reunião da conferência dos representantes dos partidos. Sala do plenário da Assembleia Legislativa da Madeira.

PCP/Funchal - Colocação uma faixa alusiva às comemorações da Revolução de Abril e de uma plataforma de som com a Grândola Vila Morena, o Hino Nacional e Hino Regional, com reprodução através dos sítios na internet e redes sociais. 15:00 - Centro de Trabalho do PCP.

Fundão

00:00 - Cantar Abril à Janela ("Grândola Vila Morena");

10:00 - Transmissão em direto do Hastear da Bandeira (Facebook do Município do Fundão).

Publicação de brochura com intervenções dos grupos políticos com assento na Assembleia Municipal, do presidente da Câmara Municipal do Fundão e do presidente da Assembleia Municipal do Fundão.

Grândola

O Município de Grândola comemora os 46 anos da revolução dos cravos, com recurso às novas tecnologias, com várias atividades agendadas para serem disponibilizadas e acompanhadas pelos grandolenses e pelo mundo, nas plataformas digitais da autarquia: Facebook, Instagram e Youtube.

Concertos, documentários, mensagens de artistas nacionais e internacionais, sugestões de música, de filmes e de livros sobre Abril são algumas das propostas do programa Comemorativo.

10:40 - Arruada virtual da Banda da Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense.

11:00 - Transmissão em direto do Hastear da Bandeira nos Paços do Concelho, e das mensagens do presidente da Câmara Municipal de Grândola, António Figueira Mendes, e do presidente da Assembleia Municipal, Rafael Rodrigues.

15:00 - Todos são convidados a cantar nas janelas e varandas a "Grândola, Vila Morena" e o Hino Nacional.

21:00 - "Dá mais força à Liberdade - Mensagens para Grândola". A iniciativa reúne um conjunto de artistas nacionais e internacionais, que nestes tempos de confinamento, para assinalar a ligação indissociável da Vila Morena ao 25 de Abril, e aos valores da liberdade, gravaram para Grândola, mensagens que são transmitidas neste dia. Participam: Mário Lúcio (Cabo Verde), The Last Internationale (EUA), Golosa la Orquestra (Chile), Sérgio Godinho, Carlão, Rui Reininho, Samuel, Afonso Dias, Albano Nunes, António Manuel Ribeiro, Quem te viu, quem te vê -- Instituto Memória Musical Brasileira, Luis Galrito, António Duarte, Rui Pato, Grafonola Voadora (João Espada, Luís Galrito e Napoleão Mira), Viriato Teles e José Fanha.

Gouveia

21:30 - Concerto do pianista Hugo Passeira no Teatro Cine de Gouveia, transmitido através das redes sociais da autarquia (Facebook e Instagram).

Guarda

O município promove iniciativas online e com homenagens à Unidade Local de Saúde, à PSP, à GNR e aos bombeiros.

11:00 - Sessão solene comemorativa do 46.º Aniversário do 25 de Abril, apresentada num vídeo no Facebook do município, com as intervenções pré-gravadas do presidente da Câmara Municipal, Carlos Chaves Monteiro, da presidente da Assembleia Municipal, Cidália Valbom, e dos líderes políticos com assento na Assembleia Municipal (PSD, PS, CDS, BE e PCP); No início da sessão, o Orfeão do Centro Cultural da Guarda interpretará o "Hino à Guarda";

14:30 - Divulgação 'online' da pintura mural/street art no muro situado à frente da bilheteira do Teatro Municipal da Guarda (TMG), pelo artista Desy;

15:00 - "Homenagem aos nossos Heróis", com a entrega de 46 cravos e de uma placa de agradecimento à Unidade Local de Saúde da Guarda, à PSP, à GNR e aos Bombeiros Voluntários da Guarda, de Gonçalo e de Famalicão da Serra, em homenagem pelos serviços prestados à população no combate à pandemia da covid-19;

17:00 - Exibição de vídeo sobre a criação de uma tela alusiva ao 25 de Abril, pelo artista plástico Nuno Aparício (no Facebook do município).

17:30 - Publicação de mensagens de crianças e de idosos;

21:30 - Comemoração do 15.º aniversário do TMG, também via Facebook do município da Guarda, com uma mensagem do presidente da Câmara Municipal, Poemas de Abril, uma mensagem do grupo Resistência e a interpretação de três temas 'online' e com parabéns ao TMG pelos colaboradores;

23:00 - concerto "FREEdome", pelo DJ Bay, a partir do café concerto do TMG (também transmitido 'online').

Guimarães

Guimarães assinala programa do 25 de abril com iniciativa #LiberdadeEmCasa, promovido pela Câmara Municipal

00:20 - Transmissão pelo facebook do município de Guimarães da música "Grândola Vila Morena" de José Afonso, pela Banda Musical de Pevidém e Coros de Guimarães, sob direção artística de Vasco Faria.

17:00 - Concerto Live Streaming "Outros Palcos, Mais Liberdade", integrado na comemoração da Revolução dos Cravos.

Loures

Terminam iniciativas promovidas pela Câmara Municipal de Loures.

15:00 - Grândola, Vila Morena e Hino Nacional.

18:00 - 25 de Abril pela batuta do maestro António Saiote. Orquestra Sinfónica da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo.

Marinha Grande

A Câmara Municipal da Marinha Grande assinala a efeméride através de um programa transmitido em formato online nas redes sociais da autarquia.

11:00 - Sessão da Assembleia Municipal Evocativa do 25 de abril. Discurso da presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Cidália Ferreira. Intervenções das forças políticas com representação na Assembleia Municipal. Discurso do Presidente da Assembleia Municipal da Marinha Grande, Luís Guerra Marques

15:00 - Grândola à janela - Apelo à população para cantar "Grândola Vila Morena" e o Hino Nacional, a partir das janelas de suas casas;

16:00 - Concerto exclusivo acompanhado ao piano de Paulo de Carvalho.

Mira

21:00 - A Câmara Municipal de Mira assinala a data com um miniconcerto nos Paços do Concelho, transmitido na página 'online' do município. O miniconcerto inclui interpretação à viola, piano e voz, de diversos temas ligados à revolução, como Grândola Vila Morena ou o Hino da Maria da Fonte, por três jovens músicos locais.

Setúbal

A festa de Abril, este ano afastada das ruas de Setúbal devido ao confinamento social destinado a impedir a progressão da pandemia de Covid-19, é assinalada de forma inédita com um programa que exalta a celebração da Liberdade em casa. A habitual sessão solene da Assembleia Municipal de Setúbal é, nesta celebração dos 46 anos do 25 de Abril, feita em formato digital, com intervenções políticas a serem difundidas junto da população numa emissão vídeo. O filme começa com a Marcha do MFA, com um texto em voz off, a que se seguem intervenções do presidente da Assembleia Municipal, de representantes das forças partidárias e da presidente da Câmara Municipal de Setúbal.

A emissão terminal com o Grândola, Vila Morena, cantado com vozes feminina e masculina, e o Hino Nacional.

Este ano, apesar de todas as contingências, mantém-se a tradição, de forma diferente, mas igualmente entusiasmante, com um conjunto de atividades no âmbito da iniciativa Dentro de Casa, integrada no programa Setúbal em Casa com Arte. O Setúbal em Casa com Arte inclui ainda um conjunto de iniciativas na rede social e na página da Casa da Cultura.

Deste programa de atividades faz parte a exibição do ciclo "Curtas 25 de Abril | Eurico Coelho - Venham mais 10 ou 11", o qual reserva, no Dia da Liberdade, a curta-metragem "Gastão Era Perfeito". Igualmente a 25, nos mesmos canais, o Teatro Estúdio Fontenova evoca Ary dos Santos.

- Entre outras iniciativas destaque ainda para a exibição do filme "Veneno", de Sacha Guitry, disponível na página da Medeia Filmes das 12:00 de 25 de abril até às 12:00 de 28 de abril.

15:00 - É lançado o desafio aos munícipes para, a partir de casa, cantem à janela o tema icónico de Zeca Afonso "Grândola, Vila Morena".

21:30 -- Nas redes sociais da Câmara Municipal de Setúbal, ouve-se "Grito de Liberdade", concerto comemorativo do 25 de Abril com a atuação de artistas setubalenses que interpretam músicas de músicos ligados à revolução.

*Mais informações sobre a programação do 25 de Abril em Setúbal disponíveis disponíveis AQUI e AQUI.

Santarém

- Evocação ao capitão de abril Salgueiro Maia. Iniciativa da Câmara Municipal de Santarém e da associação cultural Comemorações Populares do 25 de Abril.

17:00 - Conferência "Gastronomia Antes e depois da Revolução". Joana Emídio, Paulo Amado, Armando Fernandes, Francisco Jerónimo e os Três Bairros são os oradores da conferência que se enquadrada no programa de Celebrações dos 40 Anos do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém. Disponível na plataforma online Zoom.

- O Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS) assinala o 25 de Abril com uma mostra, na sua página nas redes sociais, de imagens alusivas às memórias, conquistas e consequências da revolução de 1974.

Viana do Castelo

A Câmara Municipal de Viana do Castelo, tendo em conta a renovação do Estado de Emergência e atendendo às recomendações da Direção Geral de Saúde, assinala os 46 anos da Revolução dos Cravos através das redes sociais e do site oficial do Município. O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo efetua uma pequena intervenção alusiva ao 25 de Abril e à importância desta data para o poder local ao longo de 46 anos. Para além da mensagem do autarca, há ainda lugar a uma declamação alusiva à liberdade e à democracia por uma personalidade vianense.

Vila Franca de Xira

10:00 - Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira: sessão solene comemorativa do 25 de Abril. Com intervenções do presidente da Assembleia Municipal, Fernando Paulo Ferreira, de um representante dos grupos políticos do PAN, CDS-PP, BE, Coligação Mais, CDU e PS, e do presidente da Câmara Municipal, Alberto Mesquita. A sessão termina com um apontamento musical da responsabilidade do artista vila-franquense Paulo Brissos, que interpreta o tema "Grândola, Vila Morena" e "A Portuguesa", hino nacional da República Portuguesa.

Vila Nova da Barquinha

Iniciativas da Câmara Municipal de VIla Nova da Barquinha

09:00 - Hastear da Bandeira nos Paços de Concelho.

15:00 - Concerto online do Grupo Arregaita, com transmissão em direto no Facebook da câmara municipal e no portal Medio Tejo.

Viseu

O Teatro Viriato assinala a data com a estreia de "E naquele dia saímos para uma cidade lavada e livre" - uma performance duracional do Teatro do Vestido construída para o dia 25 de abril de 2020, apresentada de assalto em várias plataformas.

10:00 - (plataformas digitais do Teatro Viriato) - Palestra da Rádio - Português Entrecortado a partir de Um Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas

08:00 / 20:00 - Performance duracional "Na Cidade lavada e livre" de Joana Craveiro [Artista Residente do Teatro Viriato]

Maia

A Câmara Municipal da Maia disponibiliza, através dos meios institucionais do Município um vídeo com mensagens de cada um dos líderes de cada partido político com representação na Assembleia Municipal, bem como cada um dos demais representantes independentes, terminando com uma mensagem do presidente da Assembleia Municipal da Maia, António Bragança Fernandes.

Vila Nova de Gaia

11:00 - Cerimónia do hastear das bandeiras na varanda dos Paços do Concelho, com a presença de um número reduzido de pessoas, como o presidente da Câmara, presidente da Assembleia Municipal, os líderes ou representantes de partidos políticos com representação local e ao presidente do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, como convidado.

Paralelamente, a autarquia espalhar pelo concelho elementos alusivos ao 25 de Abril, decora espaços cívicos com cravos e reproduz um vídeo com mensagens dos líderes das bancadas partidárias da Assembleia Municipal de Gaia, acompanhadas de tradução para língua gestual portuguesa.