Suspensa publicação dos resultados das eleições

Pormenor da contagem dos votos emigrantes, quarta-feira, no pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa

A partir das 9.00 da manhã da próxima segunda-feira, o Tribunal Constitucional terá 48 horas para julgar uma reclamação quanto ao apuramento do voto emigrante ali apresentada pelo PSD.

Segundo o DN confirmou, depois de notícia avançada pelo Público, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) decidiu na sequência da reclamação social-democrata suspender o envio para o "Diário da República" das tabelas com os resultados finais das eleições, que se realizaram dia 6.

Ora sem publicação dos resultados, o novo Parlamento não pode reunir. E sem novo Parlamento, o Presidente da República não poderá dar posse ao novo Governo de António Costa (XXII Governo Constitucional).

Em causa, no protesto do PSD, está o facto de vários votos vindos dos emigrantes portugueses no estrangeiro não terem contabilizados devido ao facto de o envelope correspondente a cada voto não se fazer acompanhar de cópia do Cartão do Cidadão.

Há dois envelopes por cada eleitor: um maior, contendo a sua identificação; e outro mais pequeno, anónimo, colocado dentro do primeiro, com o boletim de voto.

Aparentemente, na contagem dos votos feita em Lisboa na terça-feira, diferentes meses tiveram diferentes decisões sobre esta falta das cópias do CC do eleitor: umas validaram o voto e outras não.

A contagem revelou também uma percentagem anormal de votos nulos. Passaram de 10,83% do universo votante na Emigração em 2015 para mais do dobro (22,33%). Em valores absolutos, o número de votos nulos passou de 3071 (em 2015) para 35331 agora - ou seja, foram onze vezes mais.

Em causa estão dois círculos eleitorais, Europa e Fora da Europa, elegendo cada um dois deputados. Na soma dos dois círculos, o PS foi a força mais votada (41,5 mil votos, equivalente a 26,24%), elegendo dois deputados (um por cada círculo). O PSD ficou em segundo lugar (23,42%, resultado de 37 mil votos), elegendo também, como o PS, dois deputados.

A Emigração costumava ser um bastião do PSD. Normalmente, os sociais-democratas elegiam três deputados (um pela Europa + 2 por Fora da Europa) contra apenas um para o PS, pelo círculo europeu.