A modelo respondeu no Twitter às críticas após o desfile da Victoria's Secret

Sara Sampaio está farta dos rumores sobre uma possível gravidez. Depois de participar esta segunda-feira no desfile anual Victoria's Secret, na China, a modelo portuguesa respondeu no Twitter aos que criticaram o facto de estar "inchada" ou insinuaram que as suas curvas se devem a uma possível gravidez.

Sampaio mostrou-se mesmo indignada com os comentários e escreve que não tenciona engravidar tão cedo. "As pessoas podem parar com os rumores de gravidez! Não estou grávida, nem estarei tão depressa! Está mesmo a tornar-se irritante e estou a começar a ficar com complexos em relação ao meu corpo, uma vez que parece que não posso ter dias em que estou inchada, ou parece que tenho que estar sempre a encolher a barriga."

A modelo portuense de 26 anos abordou novamente a questão numa segunda mensagem em que revela que não podia estar mais longe de estar grávida, referindo que está "naquela altura do mês", uma expressão comummente usada para referir a menstruação. Sara Sampaio conclui dizendo que tem trabalhado muito e nunca se sentiu tão bem com o seu corpo como agora. "Por isso, parem com os rumores de gravidez."

No dia anterior, a modelo partilhou um vídeo da Vogue que mostra a sua rotina antes dos grandes desfiles.

