Paul Drinkwater/Courtesy of NBC/Handout via REUTERS

O discurso de domingo nos Globos de Ouro ressuscitou a ideia

Oprah Winfrey, 63 anos, foi a autora do discurso da noite na gala de entrega dos Globos de Outro, no domingo à noite. E desde então fez ressurgir a ideia de uma candidatura à Casa Branca. Volta-não-volta essa possibilidade surge em cima da mesa, e agora, depois de ter abordado a questão do assédio sexual, duas pessoas amigas da apresentadora de TV garantiram à CNN, sob anonimato, que esta "está a pensar ativamente" em candidatar-se a presidente dos Estados Unidos.

Oprah, que recebeu o prémio Cecil B. DeMille, pôs de pé o auditório dos Globos de Ouro, com um discurso de nove minutos contra "os homens poderosos e brutais" que dominaram o mundo, afirmando que "o seu tempo chegou ao fim".

"Eu entrevistei e retratei pessoas que testemunharam algumas das coisas mais horríveis que a vida pode atirar contra ti, mas a única qualidade que todas parecem ter em comum é a capacidade de manterem a esperança numa manhã mais clara mesmo durante as nossas noites mais sombrias. Por isso, quero que todas as meninas saibam neste momento que um novo dia está no horizonte", disse.

"Quando esse novo dia finalmente amanhecer, vai ser por causa de inúmeras mulheres magníficas, muitas das quais estão aqui nesta sala esta noite, e por causa de alguns homens fenomenais que lutam duramente para ter a certeza de que vão tornar-se nos líderes que nos vão levar a um tempo em que ninguém mais tenha que dizer 'Me too' ['Eu também'] outra vez", realçou Winfrey diante de um auditório emocionado que se colocou de pé para a ovacionar.

Depois destas palavras as redes sociais encheram-se de pedidos para que Oprah Winfrey concorra a presidente dos Estados Unidos. E dois amigos garantiram à CNN que isso pode acontecer e que a apresentadora, uma das mulheres mais influentes do mundo, está a ser pressionada para avançar. Uma das fontes diz mesmo que as conversações já duram há uns meses, mas salienta que esta ainda não tomou uma decisão.

A assessoria de Oprah Winfrey não reagiu à notícia, mas o tema Casa Branca não é novidade. Foi apoiante de Barack Obama nas primárias dos democratas em 2008, tendo ajudado o então senador a derrotar Hillary Clinton. Em 2016, esteve a lado da candidata derrotada por Trump. Mas a empresária sempre descartou entrar na política ativa.

Em março do ano passado, três meses após a tomada de posse de Donald Trump, Oprah falou de uma possível candidatura, mas apenas para criticar Donald Trump.

Em outubro, afirmou à CBS que em 2020 "não haverá nenhuma candidatura para qualquer tipo de cargo".

No entanto, segundo a CNN, o companheiro de Oprah terá comentado com uma jornalista do Los Angeles Times, uma eventual candidatura. "Depende do povo. Ela fá-lo ia", terá dito Stedman Graham.