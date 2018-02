Giancarlo Giametti com o bolo desenhado pela artista portuguesa

Companheiro de Valentino celebrou 73º aniversário numa festa em Lisboa.

Giancarlo Giammetti, o empresário italiano e companheiro e do estilista Valentino, está rendido à beleza de Lisboa, cidade que escolheu para festejar o seu 73º aniversário. Apesar de a data oficial ser só amanhã, a festa aconteceu já este fim de semana. No sábado à noite, no Palácio dos Marqueses da Fronteira, na capital portuguesa, reuniram-se vários amigos, vindos de todo o mundo.

O bolo, com grandes corações cor de rosa, foi desenhado pela artista portuguesa Joana Vasconcelos:

O catering foi da responsabilidade de Maria Fernandes Thomaz e da sua ICOOK:

E a música foi escolhida pela DJ norte-americana Marjorie Gubelmann:

Aqui estão Giammetti e Valentino na festa:

Veja algumas das fotos e vídeos que Giammetti e os amigos partilharam do "Baile da Tiara":