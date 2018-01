Pub

Aos 21 anos, foi-lhe diagnosticada esclerose lateral amiotrófica. Médicos deram-lhe mais cinco anos de vida

O físico britânico Stephen Hawking celebra esta segunda-feira 76 anos, cinquenta e cinco anos depois de lhe ter sido diagnosticada uma doença rara que o colocaria numa cadeira de rodas para o resto da vida.

O cientista descobriu que tinha esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença neurológica degenerativa que paralisa os músculos do corpo, sem afetar o cérebro, aos 21 anos. Na altura, os médicos disseram-lhe que teria apenas mais cinco anos de vida, a média para os portadores desta doença. No entanto, o génio continua a dar o seu contributo no mundo da ciência.

E esta não foi a única vez que conseguiu surpreender os médicos. No documentário Hawking, de 2013, o físico contou que em 1985 teve de ser colocado em coma induzido, por causa de uma pneumonia, durante uma visita ao CERN, em Genebra, e que os médicos sugeriram à sua mulher Jane que desligasse as máquinas.

"A Jane recusou desligar as máquinas. Insistiu que me trouxessem de volta para Cambridge. As semanas nos cuidados intensivos que se seguiram foram as mais negras da minha vida", disse no filme. Em consequência da pneumonia teve de ser submetido a uma traqueostomia e desde então usa um dispositivo computorizado de linguagem, mas continua a ser uma das vozes mais respeitas na ciência.

Hawking estudou Física na University College, em Oxford - cidade onde nasceu -, apesar de mostrar preferência pela Matemática e do seu pai ter querido que estudasse Medicina. Três anos depois seguiu para Cambridge para estudar Cosmologia. Depois de tirar o Doutoramento, tornou-se investigador e, mais tarde, professor. Entre 1979 e 2009, foi professor de matemática no Departamento de Matemática Aplicada e Teoria da Física, em Cambridge, onde continua a desempenhar um papel ativo.

O físico britânico teve um papel importante em descobertas relacionadas com as leis básicas do universo, que o tornaram famoso. Entre os estudos que publicou, destacam-se The Large Scale Structure of Space-Time, em colaboração com George Ellis, em 1973, e General Relativity: an Einstein Centenary Survey, em 1979.

Recebeu doze honoris causa, para além de diversos prémios e medalhas. Membro da Royal Society e da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos tem viajado bastante - à China ou à Ilha de Páscoa. Tem marcado presença em várias palestras - recentemente foi convidado surpresa da Web Summit - e até participou numa viagem de simulação de microgravidade - como as que fazem os astronautas em treino, a bordo de um avião especialmente preparado, em 2007.

Pai de três filhos - todos fruto do primeiro casamento com Jane Hawking, tem também escrito livros de ciência para crianças com a filha Lucy.

Hawking espera ainda poder voar até ao espaço.