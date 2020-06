Verão chega no sábado e chega quente. Temperaturas perto dos 40 graus

Não são temperaturas atípicas para a época do ano - até porque o verão chega no sábado (20 de junho) - mas são "acima da média", mesmo para um final de junho.

"A subida da temperatura máxima será lenta - dois a 3 graus por dia - mas a subida mais significativa será no domingo", esclarece Ângela Lourenço, meteorologista do IPMA.

"Quinta-feira, sexta-feira e sábado são dias muito parecidos, com vento a soprar com mais intensidade na faixa costeira e terras altas", acrescenta, e mesmo as nuvens que no fim de semana podem escurecer o céu durante a manhã, prevê-se que ao início da tarde venham a desaparecer.

O verão começa com "valores típicos, mas não excessivos", refere a meteorologista.

No sábado, por exemplo, esperam-se 23 graus Celsius para o Porto, 27 em Lisboa, 31 para Faro, Évora e Beja, Bragança pode chegar aos 28, Braga aos 25 e em Santarém os termómetros podem atingir os 29 graus Celsius.

Na segunda e terça-feira as temperaturas poderão cegar muito perto dos 40 graus, mas logo a seguir seguir voltam a descer para os valores do fim de semana.

Segundo Ângela Lourenço, a partir de quarta-feira a tendência é para uma descida da temperatura máxima.

O solstício de verão ocorrerá às 22:44 de sábado, marcando o início da estação no hemisfério norte, de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa.

O verão vai prolongar-se por 93,66 dias até ao próximo equinócio, a 22 de setembro de 2020.