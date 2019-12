Elsa fez dois mortos, um desaparecido, 70 desalojados. Douro galgou margens

Duas pessoas morreram, uma está desaparecida, há 70 desalojados e registaram-se quedas de árvores e estruturas e inundações em várias zonas do país, tendo inclusivamente o rio Douro galgado esta sexta-feira as margens e inundado as zonas ribeirinhas de Vila Nova de Gaia e do Porto durante a passagem da depressão Elsa por Portugal. Doze distritos estão sob aviso amarelo. Acompanhe aqui:

A queda de uma árvore, no Montijo, no distrito de Setúbal, e o desabamento de uma casa, em Castro Daire, distrito de Viseu, fizeram esta quinta-feira dois mortos, segundo a Proteção Civil.

Há ainda o condutor de uma retroescavadora que está desaparecido em Ribolhos, Castro Daire, no distrito de Viseu, onde ocorreu um aluimento de terras cerca das 21:30 de quinta-feira.

Há ainda 51 desalojados no país, informou Pedro Nunes, da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), realçando que todos foram já acolhidos por Proteção Civil e Segurança Social. A maior preocupação durante a madrugada desta sexta-feira era a cidade de Águeda, com o responsável a admitir que poderia ser inundada tal como sucedeu no ano 2000, o que veio a confirmar-se. "A situação que mais nos preocupa é Águeda. Os rios têm caudais muito próximos dos verificados nas inundações que atingiram Águeda no ano 2000. É muito provável que seja inundada", admitiu.

Mais tarde, já depois das 23.00, confirmou-se a cheia em Águeda. "Neste momento, as fossas pluviais já não estão a dar vazão e a baixa está inundada. O rio está com cotas muito altas e já não temos capacidade de encaixe, porque a barragem de Ribeiradio está a libertar 1000 metros cúbicos por segundo", disse o presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida.