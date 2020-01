Governo quer transpor estatuto do denunciante para legislação nacional ainda este ano

"Nós hackamos toda a gente em todo o lado. Gostamos é de fazer uma distinção entre nós e os outros."

As palavras são de Edward Snowden em junho de 2013, em entrevista ao Guardian uma semana após ter começado a revelar provas de que os serviços secretos dos EUA, para os quais trabalhara, tinham o mundo inteiro sob vigilância. A resposta em causa refere-se aos protestos dos EUA (o "nós") contra a intrusão da China nas comunicações mundiais, e é sobre o clássico problema dos dois pesos e duas medidas, e sobre como se consideram as intrusões boas ou más consoante quem as leva a cabo - o nosso clube ou o outro.