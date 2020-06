Um novo crocodilo de volta ao rio Douro? O mito continua

Um crocodilo no rio Douro? Segundo as autoridades espanholas, o perigo existe e segundo avança a imprensa do país vizinho, o animal tem um metro e meio e terá sido avistado na confluência do Douro e do Pisuerga (Valladolid), zona conhecida como Pesqueruela.

O crocodilo é procurado pela polícia de Simancas e pelo Serviço de Proteção da Natureza. "Atendemos todos os tipos de chamadas, mas a recebida hoje [sábado] às 14.27, surpreendeu-nos. A Polícia local de Simancas e Seprona foram mobilizadas para localizar um crocodilo que foi visto na confluência do Douro e do Pisuerga", escreveram as autoridades no Twitter.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O alerta estende-se a Villamarciel, San Miguel del Pino e Tordesillas. As três localidades emitiram mesmo alertas a recomendar "especial cuidado" a quem estiver nas zonas ribeirinhas.

Os crocodilos sem serem de cativeiro vivem nas águas quentes da Américas, África, Ásia e Austrália, mas pelos vistos haverá um deles que gosta da gélidas águas dos invernos nortenhos de Portugal e Espanha.

O avistamento de crocodilos no Douro já não é novidade, embora nunca tenha sido encontrado nenhum animal. Em 2009, uma misteriosa placa colocada junto ao cais de Miranda do Douro deu origem a uma notícia em Espanha sobre a existência de crocodilos no Rio Douro, motivo de espanto geral no lado português.

Tanto a Câmara de Miranda do Douro como o Parque Natural do Douro Internacional disseram na altura desconhecer a existência de qualquer placa. O autor do misterioso sinal seria o proprietário de um cruzeiro ambiental, um empresário espanhol, e deu origem a um mito que agora ganha novos contornos.